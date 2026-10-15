Recogida de Alcampo en el hipermercado de Aranda de Duero. Fotografía: Alcampo.

Alcampo y sus clientes donan 700 unidades de material escolar en Castilla y León: un 14% más que en 2025

Cuadernos, mochilas, estuches, lápices, bolígrafos o rotuladores. La sexta campaña solidaria de recogida de material escolar de Alcampo finaliza en Castilla y León con 691 unidades donadas.

Esto supone un incremento del 14,2% respecto a la anterior edición del año 2025, como ha explicado la compañía.

La iniciativa, que se desarrolló en los hipermercados de Alcampo de Burgos, Aranda de Duero, Ávila y Soria, pretende apoyar a familias en situación de vulnerabilidad ante el comienzo del curso escolar.

Con ese fin, el material recogido se canaliza a través de entidades sociales vinculadas al entorno de las tiendas, que se encargan de hacerlo llegar a las familias que más lo necesitan.

Las entregas ya han comenzado y continuarán realizándose progresivamente de acuerdo con la coordinación establecida entre los centros y las organizaciones sociales colaboradoras.

El resultado de Castilla y León se suma a las más de 33.400 unidades de material escolar reunidas este año en las tiendas de la compañía en toda España.

Más de 16.000 han sido aportadas por los clientes, mientras que Alcampo ha realizado una donación directa en especie de más de 17.000 unidades.

Más de 304.000 unidades donadas desde 2021

La campaña supera ya las 304.000 unidades de material escolar donadas desde su puesta en marcha en 2021, con más de 199.000 procedentes de las aportaciones de clientes y más de 105.000 donadas directamente por Alcampo.

“Superar las 300.000 unidades donadas demuestra el impacto que podemos generar cuando compañía, clientes y entidades sociales avanzamos en la misma dirección. Es un hito del que estamos muy orgullosos, pero no es un punto de llegada”, ha indicado Sophie Jougla, responsable de RSC Social y coordinadora de la Fondation Auchan en Alcampo.

Ha añadido que “este es el camino que vamos a seguir: reforzar esta iniciativa, ampliar su alcance y llegar cada vez a más niños, niñas y familias para que puedan disponer de los recursos que necesitan para afrontar su educación en mejores condiciones”.

La campaña nació en 2021 con el objetivo de apoyar a familias en situación de vulnerabilidad ante el inicio del curso escolar y, edición tras edición, ha ido construyendo una red de colaboración entre clientes, tiendas y entidades sociales locales.

Antes del comienzo de la campaña de 2026, la iniciativa acumulaba ya más de 271.000 unidades de material escolar donadas.

Esta acción forma parte del compromiso social de Alcampo con la reducción de las desigualdades y con el apoyo a los colectivos en situación de vulnerabilidad, a través de iniciativas desarrolladas junto a sus clientes y a organizaciones vinculadas a los territorios en los que opera.

Además, la campaña social se enmarca dentro del compromiso de la compañía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), concretamente el ODS 1 (Fin de la pobreza) y el ODS 4 (Educación de calidad), promovidos por Naciones Unidas.