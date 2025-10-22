UGT acusa a Benteler de "falta de inversión" en Venta de Baños tras la pérdida de encargos de Renault: "No hay ambición"

Representantes de UGT tras la reunión mantenida con el director general de Trabajo de la Junta por el futuro de Benteler en Venta de Baños

Frente a la falta de encargos por parte de Renault, UGT Fica ha acusado a Benteler de "falta de inversión" en la planta que mantiene en Venta de Baños (Palencia), con una plantilla de 85 trabajadores que ahora se ven relegados a un "preocupante futuro" por la "falta de expectativas y de ambición al cifrar en un solo proveedor el futuro del proyecto empresarial".

El sindicato ha lanzado un comunicado después de que el vicesecretario general de Política Sindical y Salud Laboral de UGT Castilla y León, Alberto Miguel Lorenzo; el secretario de Acción Sindical y Coordinador Sectorial, Gorka López; el secretario de UGT Fica Palencia, José Luis García; y representantes de la sección en Benteler MPPV se reunieran este miércoles con el director general de Trabajo de la Junta, José Manuel Barrios.

En su escrito, UGT llama a la empresa a "diversificar su actividad" mientras que la preocupación "no hace más que aumentar" en la plantilla por la negativa de la multinacional germana a ampliar sus miras.

Según explican, la empresa nació hace dos décadas con Renault como "principal cliente" y actualmente trabaja con otras marcas como Land Rover, Ford, Jaguar, Citroen u Opel. Por eso, reclaman que la empresa realice la "inversión necesaria" que propicie el mantenimiento de la carga de trabajo tras la pérdida de pedidos de la empresa francesa.

También que "reconsidere" la decisión de rechazar las ayudas que llegan desde las diferentes instituciones, como "sí han aceptado en caso de otras plantas del grupo". "La empresa alemana se ha beneficiado de ayudas públicas para algunos de los proyectos para los que trabaja la factoría", han insistido.

Asimismo, han manifestado que en los últimos años se ha reducido "considerablemente" el personal trabajador por la bajada de ventas y finalización de proyectos "sin otros que los sustituyan".

Mientras tanto, "aún son muchas las familias que dependen de este empleo en una localidad como Venta de Baños que sigue sufriendo poco a poco la huida de la actividad empresarial del municipio y del entorno".

Por todo ello, en la reunión de este miércoles con la Junta han trasladado a los dirigentes públicos la "falta de una apuesta firme" de Benteler para mantener la actividad en el municipio palentino "apelando a la responsabilidad social con el territorio".

En este sentido, han recordado que la provincia de Palencia "ya ha sufrido varias deslocalizaciones de empresas" en los últimos años, así como "pérdida de tejido productivo que está agravando el grave problema de despoblación en la comarca".

"Por eso, el director general de Trabajo se ha comprometido a trasladar la problemática a la Consejería de Industria para trabajar de cara a mantener la actividad en la planta de Venta de Baños", han zanjado desde UGT Fica.