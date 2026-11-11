Ya es oficial: la Junta dará 5.500 euros a las granjas avícolas afectadas por la enfermedad de Newcastle

La Junta ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) la concesión de estas subvenciones, que supondrán una inversión total de 968.000 euros.

El objetivo es aliviar las pérdidas económicas que han sufrido las granjas por las restricciones, inmovilizaciones y otras medidas sanitarias adoptadas para frenar la enfermedad.

También se busca facilitar la recuperación de su capacidad productiva y garantizar la continuidad de las explotaciones.

La ayuda llegará a los beneficiarios sin necesidad de realizar trámites administrativos ni presentar documentación adicional para acreditar su condición de afectados.

En total, serán 139 los titulares de las 176 explotaciones inscritas en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA) que recibirán esta compensación.

El anuncio de las subvenciones coincide con el fin de las restricciones extraordinarias establecidas para contener la enfermedad.

El próximo sábado, 14 de noviembre, quedarán levantadas las últimas zonas de protección y vigilancia, vinculadas al foco detectado en Fuente el Olmo de Fuentidueña, en Segovia.

De esta forma, Castilla y León dará por concluido un episodio sanitario que comenzó el pasado 15 de junio de 2026 y que ha dejado un balance de 30 focos de Newcastle en la Comunidad.

La evolución favorable de la situación epidemiológica ha permitido recuperar progresivamente la normalidad en el sector.

Un proceso en el que han resultado fundamentales el trabajo de los ganaderos, los veterinarios, las organizaciones profesionales y los Servicios Veterinarios Oficiales.

Un pago único

Cada explotación recibirá 5.500 euros, con independencia de que su titular gestione una o varias granjas afectadas.

El abono se realizará en un único pago, una vez aceptada la subvención y comprobado que el beneficiario está al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Las ayudas se conceden bajo el régimen europeo de minimis y pretenden compensar parte del impacto económico provocado por las actuaciones obligatorias para controlar y erradicar la enfermedad.