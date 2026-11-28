El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, en su comparecencia en la comisión del ramo de las Cortes de Castilla y León. Ical

Unanimidad para cambiar un "regional" por "autonómico" en unas cuentas que se tramitan con pequeños retoques

La tramitación del proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027 avanza en la Comisión de Economía y Hacienda con pequeños retoques.

Así, se ha modificado por unanimidad parte del artículo 31, a propuesta de la UPL, para sustituir un “regional” por “autonómico” al hacerse referencia a los entes del sector público de la Comunidad.

Se trata de la única enmienda de la oposición que se ha aprobado de momento en esta fase de elaboración del dictamen que votará el pleno de las Cortes el 15 y 16 de diciembre.

Los socios de gobierno PP y Vox han aplicado su mayoría absoluta para ir aprobando el articulado -excepto el artículo dos- y las secciones de la Presidencia y Economía y Hacienda.

Su ‘rodillo’ ha tumbado casi todas las enmiendas de la oposición, tanto de los socialistas como UPL, Soria YA y Por Ávila, y ha incorporado tres propuestas firmadas por ellos. En las sucesivas votaciones confrontan los diez votos de los ‘populares’ y Vox con los siete de PSOE y el Mixto.

En concreto, PP y Vox enmendaron el articulado con una enmienda conjunta y las cuentas de Presidencia con otras dos, mientras mantuvieron intactas las referidas a Economía y Hacienda.

Precisamente, el debate del pasado viernes tuvo que ser suspendido durante varios minutos por la confusión de la procuradora ‘leonesista’ Rosa María Quintanilla sobre las enmiendas que se estaban debatiendo. Una vez aclarado, la sesión continuó con normalidad.

La próxima semana, una vez celebradas las elecciones generales de este domingo, continuarán los trabajos en la Comisión de Economía y Hacienda en sesiones de mañana (10.00 horas) y tarde (16.30 horas).

Salvo el viernes, cuando la Mesa de este órgano parlamentario prevé que ya estén debatidas y votadas todas las secciones, el articulado, el proyecto de ley de presupuestos así como el de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas.

A partir de entonces, solo quedará pendiente que la Mesa de las Cortes y la Junta de Portavoces organicen el pleno del 15 y 16 de diciembre, monográfica sobre las cuentas y la ley de acompañamiento para que se debatan y voten las enmiendas vivas de la oposición, así como los dos textos.

Después se procederá a la certificación de lo aprobado y se publicarán en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) para que entren en vigor el próximo año.