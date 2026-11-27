En vigor: los edificios también necesitan revisiones para garantizar la seguridad de sus vecinos

La seguridad de un edificio no termina cuando acaba su construcción.

Las instalaciones necesitan revisiones periódicas y un mantenimiento adecuado para evitar averías y prevenir accidentes.

Con esta idea, la Fundación TecnoVitae ha celebrado este viernes en Valladolid una jornada divulgativa sobre seguridad industrial en edificios.

El encuentro, organizado en la Cámara de la Propiedad Urbana, ha estado dirigido principalmente a propietarios de viviendas, presidentes de comunidades de vecinos y administradores de fincas.

También ha contado con la participación de profesionales técnicos y empresas del sector.

Durante la jornada se han abordado las principales obligaciones que deben cumplir los edificios en materia de seguridad.

Entre ellas, las inspecciones de las instalaciones eléctricas, los ascensores, el gas, los sistemas de calefacción y climatización y los equipos de protección contra incendios.

El objetivo ha sido explicar qué instalaciones deben pasar controles obligatorios, quién debe responsabilizarse de ellos y qué actuaciones son necesarias para cumplir la normativa.

La organización ha insistido en que las inspecciones y el mantenimiento no son simples trámites administrativos, sino medidas fundamentales para proteger a las personas.

Propietarios y comunidades

La jornada ha contado con representantes de distintas entidades vinculadas a la seguridad industrial.

La Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid ha explicado las responsabilidades de los propietarios y las comunidades de vecinos. También ha abordado el papel de los administradores de fincas, la documentación que deben conservar y la importancia de controlar los plazos de inspección y mantenimiento.

Por su parte, Diego Carnicero, representante de la Asociación de Organismos de Control de Castilla y León (ASOCACYL), ha detallado cómo funcionan las inspecciones reglamentarias.

Su intervención ha servido para explicar cuándo deben realizarse, qué elementos se revisan y cuáles son las deficiencias más habituales que detectan los organismos de control.

Álvaro Prieto, Project Manager en TecnoVitae, ha centrado su intervención en el mantenimiento preventivo. Ha explicado la importancia de realizar revisiones periódicas y corregir las deficiencias detectadas para garantizar que las instalaciones funcionen en condiciones adecuadas.

El programa ha comenzado con una bienvenida institucional a cargo de Marceliano Herrero, jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de la Junta de Castilla y León.

La jornada ha concluido con un turno de preguntas en el que los asistentes han podido plantear sus dudas y consultar casos concretos a los ponentes.

Una semana de jornadas

La iniciativa se enmarca en el objetivo de acercar la normativa de seguridad industrial a los ciudadanos y facilitar su aplicación en los edificios residenciales.

La Fundación TecnoVitae ha apostado por un formato práctico y divulgativo, con ejemplos de situaciones habituales en las comunidades de vecinos. La intención es que propietarios y residentes conozcan sus obligaciones y entiendan la importancia de mantener las instalaciones en buen estado.

El encuentro celebrado en Valladolid forma parte de un ciclo de jornadas que la fundación ha desarrollado esta semana en distintas provincias de Castilla y León.

Con estas actividades, busca fomentar la cultura de la prevención y recordar que un mantenimiento adecuado puede evitar accidentes y garantizar la seguridad de los edificios.