La entidad ofrece un seguro gratuito para proteger las compras de sus tarjetas Mastercard Cedida

El regalo de Eurocaja Rural por Black Friday: un seguro sin coste para las compras pagadas con sus tarjetas Mastercard

La cobertura protege frente a daños accidentales durante los 30 días posteriores a la compra y también incluye determinadas incidencias en los pedidos realizados por internet.

Las compras realizadas con las tarjetas Mastercard de Eurocaja Rural cuentan desde el pasado 24 de noviembre con una nueva protección gratuita.

Se trata de ‘Compra Protegida’, un seguro que cubre los daños accidentales que puedan sufrir los artículos adquiridos durante los 30 días posteriores al pago.

La medida llega en plena campaña del Black Friday y a las puertas de la Navidad, dos periodos en los que aumenta el gasto de las familias y las compras, tanto en tiendas físicas como a través de internet.

Una de las principales ventajas de este seguro es que no requiere ningún trámite.

La protección se activa automáticamente al pagar con una tarjeta Mastercard emitida por Eurocaja Rural, sin necesidad de contratar ningún servicio adicional ni realizar un registro.

La cobertura incluye los artículos nuevos cuyo precio supere los 50 euros y que se hayan pagado, total o parcialmente, con una de estas tarjetas.

Si el producto sufre algún daño accidental, el seguro se hace cargo de los gastos de reparación o, si no es posible arreglarlo, devuelve el importe de la compra.

El límite de la cobertura es de 500 euros por incidencia y de otros 500 euros como máximo durante cada periodo de 365 días.

Compras online

La protección no se limita a los productos adquiridos en establecimientos físicos. El seguro también contempla algunos problemas que pueden surgir al comprar por internet.

Entre ellos figuran los pedidos que no llegan a su destino en un plazo de 30 días, los paquetes que se reciben incompletos y los artículos que sufren daños durante el transporte.

En estos casos, la cobertura se aplica siempre que el vendedor no haya realizado previamente la devolución del dinero.

De esta forma, Eurocaja Rural amplía las ventajas asociadas a sus tarjetas Mastercard en unas fechas marcadas por el aumento de las compras y del comercio electrónico.

Cómo reclamar

Los clientes que necesiten utilizar este seguro disponen de un plazo de 30 días naturales para comunicar la incidencia. Pueden hacerlo a través del teléfono 900 951 224 o del correo electrónico siniestrosespana@travelguard.com.

El servicio de atención está disponible de lunes a viernes, entre las 9.00 y las 17.00 horas. Para facilitar la tramitación, es importante guardar la factura del producto y el justificante del pago realizado con la tarjeta.

El seguro, contratado por Mastercard para los titulares de sus tarjetas emitidas en España, está sujeto a una serie de condiciones y exclusiones. Entre otras cuestiones, no cubre los robos, las pérdidas ni los daños que sean únicamente estéticos.

Los interesados pueden consultar todos los detalles de la cobertura en las oficinas de Eurocaja Rural y en la página web de Mastercard.