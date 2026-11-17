Unicaja ofrecerá 100 becas a universitarios con prácticas remuneradas para cursar un título en banca inteligente

Unicaja y la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) pondrán en marcha un programa de 100 becas dirigido a estudiantes universitarios que quieran completar su formación con experiencia en el sector financiero.

La iniciativa permitirá a los seleccionados realizar nueve meses de prácticas remuneradas en oficinas de la entidad, con una ayuda al estudio de 1.000 euros mensuales, y cursar al mismo tiempo un título propio universitario de experto en banca inteligente.

El programa se desarrollará a lo largo de 2027 en dos convocatorias de 50 plazas cada una.

La primera comenzará en enero y estará dirigida a estudiantes que realicen sus prácticas en las oficinas de Unicaja de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, La Rioja y País Vasco.

La segunda edición está prevista para el tercer trimestre del año.

Los interesados pueden consultar los requisitos y las condiciones de acceso a través de la web habilitada para el programa.

La propuesta combina la formación académica con el trabajo diario en una oficina bancaria.

Durante los nueve meses de prácticas, los estudiantes podrán conocer de primera mano el funcionamiento de una entidad financiera y participar en tareas relacionadas con la atención al cliente, el asesoramiento financiero, la actividad comercial y el manejo de herramientas digitales.

La experiencia profesional se completará con un título de experto en Banca Inteligente, de 12 meses de duración, que será impartido en modalidad online por la UNIR.

Las clases se desarrollarán fuera del horario de prácticas y permitirán a los participantes ampliar sus conocimientos sobre productos y servicios financieros, crédito inmobiliario, seguros, inversión y asesoramiento.

El plan de estudios también incluirá contenidos vinculados a la transformación digital del sector, como el análisis de datos, el uso de herramientas CRM, la inteligencia artificial aplicada al negocio y la mejora de la experiencia del cliente.

A ello se sumará formación en venta consultiva, productividad y habilidades interpersonales.

Con esta iniciativa, Unicaja busca acercar el sector financiero a los universitarios y facilitar la incorporación de jóvenes profesionales a una actividad que está experimentando importantes cambios tecnológicos y en sus formas de relación con los clientes.

El proyecto pretende, además, estrechar la colaboración entre el ámbito universitario y el empresarial, de manera que los estudiantes puedan aplicar sus conocimientos en un entorno profesional real y con el acompañamiento de trabajadores de la entidad y del equipo académico de la UNIR.

El director general de Personas, Organización y Legal de Unicaja, Juan Medina, ha destacado que el objetivo es “acercarnos al talento joven y ofrecerle una experiencia de aprendizaje completa, que combine formación universitaria y prácticas en nuestras oficinas”.

Según ha explicado, los participantes tendrán la oportunidad de conocer la actividad bancaria, desarrollar sus capacidades y descubrir las posibilidades de crecimiento profesional que ofrece la entidad.

Medina también ha subrayado la aportación que pueden realizar las nuevas generaciones al sector, especialmente por sus competencias digitales y sus nuevas formas de relacionarse con los clientes.

"Esta convivencia entre generaciones creemos que es fundamental para seguir evolucionando como organización”, ha señalado.

Por su parte, la directora ejecutiva de Programas de Becas de la UNIR, Cristina Chacón, ha incidido en la importancia de acercar la formación universitaria a las necesidades de las empresas.

A su juicio, iniciativas como esta permiten reducir la distancia entre los conocimientos académicos y las competencias que demanda el mercado laboral, al tiempo que contribuyen a preparar a los profesionales que necesitará el futuro del sector financiero.