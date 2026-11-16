Iberdrola prepara sus redes eléctricas en Castilla y León para atender el aumento de la demanda

La creciente demanda de electricidad obliga a reforzar y modernizar las redes eléctricas de Castilla y León.

La expansión de la industria, el aumento del consumo en los hogares y la electrificación del transporte hacen necesario contar con infraestructuras capaces de atender nuevas necesidades y evitar que la falta de capacidad frene la llegada de empresas y proyectos a la Comunidad.

Este es uno de los principales retos que Iberdrola, a través de su distribuidora i-DE, ha puesto sobre la mesa durante su encuentro anual del negocio de Redes, celebrado en Castilla y León y que ha reunido a 400 profesionales de la compañía.

Bajo el lema 'El presente es eléctrico', la jornada ha servido para analizar las prioridades de la empresa y planificar los próximos pasos ante un escenario en el que la electricidad tendrá cada vez más peso en la actividad económica.

El encuentro ha contado con la participación del director de i-DE en Castilla y León, Óscar Villanueva; el responsable de Planificación Regional, Miguel Ángel Díez, y los responsables del negocio de Red en las nueve provincias.

Entre los asuntos abordados destaca la necesidad de anticiparse al crecimiento de la demanda y garantizar que las infraestructuras estén preparadas para atender tanto a los consumidores actuales como a las nuevas actividades industriales y empresariales.

La compañía centra su estrategia en tres grandes líneas: ampliar la capacidad de las redes, incrementar las inversiones y mejorar la calidad del servicio.

En este sentido, i-DE prevé continuar desarrollando y renovando sus instalaciones, con especial atención al periodo 2027-2029, en el que sus planes contemplan nuevas actuaciones para reforzar la red y avanzar en su digitalización.

La disponibilidad de electricidad se ha convertido en un elemento cada vez más importante para atraer inversiones.

Las empresas necesitan garantizar el suministro y disponer de suficiente capacidad para poner en marcha nuevas instalaciones, ampliar sus negocios o desarrollar proyectos industriales.

Por ello, la compañía considera prioritario que las redes puedan crecer al mismo ritmo que las necesidades del territorio.

Más tecnología

La modernización también pasa por incorporar nuevas herramientas tecnológicas.

La digitalización y la inteligencia artificial tendrán un papel cada vez más relevante en la gestión de las infraestructuras, al permitir mejorar la planificación, agilizar los procesos y anticiparse a posibles problemas en el suministro.

Otro de los aspectos destacados durante la reunión ha sido la seguridad y la capacidad de respuesta ante situaciones excepcionales.

En este apartado, la compañía ha reconocido el trabajo de sus profesionales durante los incendios del pasado verano en Castilla y León, tanto en la gestión de las instalaciones eléctricas como en las tareas para recuperar el suministro y atender a los clientes afectados.

El director de i-DE en la región, Óscar Villanueva, ha defendido que la electrificación supone una oportunidad para Castilla y León, aunque ha advertido de la importancia de acompañar este proceso con una planificación adecuada y una coordinación entre las redes de distribución y transporte.

Actualmente, i-DE cuenta en la Comunidad con más de 50.000 kilómetros de líneas eléctricas, 15.697 centros de transformación y 246 subestaciones.

Una infraestructura que la compañía prevé seguir reforzando para responder al incremento de las necesidades energéticas y favorecer el desarrollo económico y empresarial de Castilla y León.