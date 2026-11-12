Castilla y León suma 6.580 habitantes en el tercer trimestre y alcanza los 2,43 millones: octava mayor subida de España

La población de Castilla y León aumentó un 0,27 por ciento durante el tercer trimestre del año hasta situarse en los 2.433.641 habitantes a 1 de octubre de 2026, lo que representa un incremento de 6.580 personas respecto a tres meses antes.

Según los datos provisionales de la Estadística Continua de Población publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), este ritmo de crecimiento fue prácticamente idéntico al registrado en el conjunto del país, donde el censo subió un 0,26 por ciento, con 130.223 habitantes más, hasta alcanzar los 49,9 millones de residentes.

En términos interanuales, entre octubre de 2025 y el mismo mes de 2026, la Comunidad ganó 17.926 habitantes, lo que supone un avance del 0,74 por ciento.

Esta subida se sitúa ligeramente por debajo del crecimiento nacional del último año, cifrado en un 0,88 por ciento tras sumar 435.551 personas en todo el territorio español.

En el desglose por sexos, de los 2,43 millones de habitantes de Castilla y León, 1.233.206 son mujeres y 1.200.435 son hombres.

Atendiendo al origen, el principal motor demográfico volvió a ser la población procedente del exterior, que creció un 2,28 por ciento en el último trimestre al incorporar a 5.337 personas, hasta alcanzar los 239.850 residentes foráneos.

Este comportamiento replica la tendencia estatal, donde el 98,8 por ciento del aumento poblacional correspondió a personas nacidas en el extranjero, un grupo que ya suma 10.433.091 residentes y que supera a la población con nacionalidad extranjera (7.518.237 personas, tras crecer en 86.863).

En el mapa autonómico, todas las comunidades ganaron población durante el tercer trimestre de 2026, con la Comunidad Valenciana a la cabeza al crecer un 0,48 por ciento, seguida por Madrid con un 0,46 por ciento, La Rioja con un 0,36 por ciento, Castilla-La Mancha con un 0,34 por ciento, y Aragón, Asturias y Cantabria con un 0,30 por ciento en cada caso.

En cuanto al reparto territorial dentro de Castilla y León, todas las provincias cerraron el tercer trimestre en positivo respecto al 1 de julio.

Los mayores incrementos porcentuales correspondieron a Soria y Valladolid, ambas con una subida del 0,4 por ciento al añadir 366 y 2.306 habitantes, respectivamente, seguidas de Burgos, Palencia y Segovia, con un 0,3 por ciento y 1.250, 516 y 495 personas más. Por detrás se situaron León, Ávila, Salamanca y Zamora, estas dos últimas con un avance del 0,1 por ciento tras sumar 344 y 148 vecinos.

Por nacionalidades, la población española creció en todas las provincias salvo en Zamora, que perdió 202 residentes nacionales, León, que bajó en cuatro personas, y Palencia, con tres menos.

Lideraron las subidas de población española Soria, con un 0,4 por ciento y 90 habitantes más, y Segovia, con un 0,2 por ciento y 236 más, seguidas de Ávila, Burgos y Valladolid, con un 0,1 por ciento (108, 337 y 614 personas más, respectivamente), y Salamanca, que sumó 67 vecinos.

Por su parte, la población extranjera aumentó en las nueve provincias, encabezada en términos porcentuales por Palencia, con un 3,7 por ciento (519 más), Valladolid, con un 3,6 por ciento (1.692 más), y Zamora, con un 3 por ciento (350 más), seguidas de León (2,35 por ciento y 789 más), Soria (2,2 por ciento y 276 más), Burgos (2 por ciento y 913 más), Ávila (1,5 por ciento y 262 más), Salamanca (1 por ciento y 277 más) y Segovia (1 por ciento y 259 foráneos más).

Con estas variaciones, Valladolid se mantiene como la provincia más poblada de la Comunidad con 538.619 habitantes, seguida de León con 451.799, Burgos con 368.916 y Salamanca con 331.514.

A continuación figuran Zamora con 165.760 residentes, Ávila con 163.152, Segovia con 161.791, Palencia con 161.109 y Soria, que cierra la lista con 90.981 habitantes.