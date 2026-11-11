DIRECTO | CEOE destaca el "mínimo" seguimiento de la huelga general en CyL: un 2,6% en las primeras horas

Los piquetes informativos han impedido garantizar los servicios mínimos y ningún autobús ha salido de las cocheras municipales de Burgos.

La primera salida del servicio de autobuses urbanos estaba prevista para las 6.10 horas, con una cobertura de servicios mínimos que contemplaba la circulación de un total de 14 líneas.

Sin embargo, la presencia de los piquetes en las cocheras municipales ha imposibilitado que los autobuses puedan iniciar sus recorridos y que se garantice la prestación del servicio en las condiciones acordadas, según informaron fuentes municipales.

Piquetes informativos impiden la salida de los autobuses urbanos en Burgos Ricardo Ordóñez / ICAL

Por otro lado, la Gerencia Municipal de Servicios Sociales ha informado de que los servicios mínimos pactados en este ámbito se están cumpliendo y que las prestaciones están garantizadas.

En cuanto al área de limpieza y recogida de residuos, anoche pudieron salir los operarios destinados a cubrir los servicios mínimos.