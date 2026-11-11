DIRECTO | CEOE destaca el "mínimo" seguimiento de la huelga general en CyL: un 2,6% en las primeras horas
Última hora de la huelga general en Castilla y León
LAS CLAVES
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Aparecen pintadas en la sede provincial del PSOE en Ávila
El PSOE de Ávila ha condenado las pintadas aparecidas en la puerta y la fachada de su sede provincial.
Se pueden leer insultos como “puteros”, “traidores” y “asesinos”, además de mensajes contra el régimen constitucional de 1978, proclamas como “Arriba España” y simbología fascista.
Los hechos ya han sido denunciados por la formación socialista, que considera que estos actos suponen un ataque intolerable contra una organización política y contra los principios de convivencia democrática.
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Dos personas detenidas y cuatro en Urgencias en Zamora
Dos integrantes de un piquete informativo fueron detenidos este miércoles, hacia las 6:30 horas, tras un enfrentamiento registrado en el polígono de La Hiniesta, cuando los sindicalistas acudieron a hablar con trabajadores de Semura Bus y de la empresa de transportes Vivas.
En el enfrentamiento, resultaron afectadas, sin que haya trascendido el alcance de las heridas, cuatro personas, que acudieron al servicio de Urgencias.
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Cinco identificados en León por daños
Cinco personas fueron identificadas como presuntas autoras de daños en establecimientos comerciales y mobiliario urbano durante la huelga en León, entre ellos varios parquímetros rociados con pintura negra.
En el resto de la provincia las incidencias fueron más limitadas: barricadas en el polígono de La Llanada (Ponferrada), retrasos en autobuses por piquetes y una concentración de unas 70 personas ante León Pharma en Villaquilambre que dificultó el acceso de trabajadores.
No se registraron incidentes en San Andrés del Rabanedo ni en Astorga.
La situación se encuentra ya normalizada y los accesos afectados han sido restablecidos.
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Ningún autobús sale de las cocheras municipales de Burgos
Los piquetes informativos han impedido garantizar los servicios mínimos y ningún autobús ha salido de las cocheras municipales de Burgos.
La primera salida del servicio de autobuses urbanos estaba prevista para las 6.10 horas, con una cobertura de servicios mínimos que contemplaba la circulación de un total de 14 líneas.
Sin embargo, la presencia de los piquetes en las cocheras municipales ha imposibilitado que los autobuses puedan iniciar sus recorridos y que se garantice la prestación del servicio en las condiciones acordadas, según informaron fuentes municipales.
Por otro lado, la Gerencia Municipal de Servicios Sociales ha informado de que los servicios mínimos pactados en este ámbito se están cumpliendo y que las prestaciones están garantizadas.
En cuanto al área de limpieza y recogida de residuos, anoche pudieron salir los operarios destinados a cubrir los servicios mínimos.
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Normalidad en Valladolid
Normalidad a primera hora de la jornada de huelga general de este miércoles en las estaciones de ferrocarril y autobuses de Valladolid, así como en los polígonos y las empresas de mayor número de trabajadores.
La Policía Nacional ha abierto un pasillo de salida a los camiones del servicio de recogida de residuos, en San Cristóbal, ante la presencia de piquetes informativos, donde se ha generado un momento de tensión.
En Mercaolid ha habido presencia de piquetes informativos hacia las 3.30 de la mañana, sin que haya sido necesaria la intervención policial.
En AUVASA, un piquete informaba a los trabajadores a primera hora sin afectar a la salida de los primeros autobuses de servicios mínimos.
En ambos lugares, a las 10.00 horas ya se mantiene la normalidad, como atestigua la imagen.
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CEOE cifra en un 2,6% el seguimiento en las primeras horas de la huelga general en Castilla y León
CEOE Castilla y León ha informado de que, según los primeros datos recabados a través de sus organizaciones territoriales, el seguimiento de la huelga general convocada para este 11 de noviembre está siendo "mínimo", situándose en el 2,63% de media en esta primera franja horaria.
La actividad empresarial se está desarrollando con "normalidad" en el conjunto de la Comunidad, aunque se han registrado algunas incidencias aisladas relacionadas con impedimentos de acceso a los puestos de trabajo, así como una pintada en la sede de la Federación Empresarial Segoviana (FES).
Desde CEOE Castilla y León se ha condenado este tipo de actuaciones y recuerda que el ejercicio del derecho de huelga debe ser "plenamente compatible" con el derecho al trabajo y el respeto a las empresas y sus organizaciones representativas.