Una mujer observa el escaparate de una inmobiliaria, en una imagen de archivo Archivo

El precio de la vivienda se dispara en Castilla y León: el metro cuadrado sube un 17,5% mientras caen las compraventas

El mercado de la vivienda en Castilla y León continúa enfriándose. En agosto las compraventas descendieron un 9,3% interanual, encadenando ya la séptima caída del año, en línea con la tendencia nacional (-9,8%). Al mismo tiempo, el precio medio del metro cuadrado subió con fuerza un 17,5%, hasta los 1.093 euros.

Según los datos del Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN), en el mes se formalizaron 2.521 operaciones de compraventa de vivienda en la comunidad.

El comportamiento fue muy distinto según la tipología: los pisos se desplomaron un 18,2% (1.507 transacciones), mientras que las viviendas unifamiliares resistieron y crecieron un 8,3% (1.014 operaciones).

El precio también evolucionó de forma desigual: los pisos se encarecieron un 26,2% (hasta 1.503 €/m²) y las unifamiliares un 17,9% (hasta 719 €/m²).

A nivel autonómico, la contracción fue generalizada. Solo Cantabria logró un leve avance (+0,8%), mientras que las mayores caídas se registraron en Navarra (-18,8%), Baleares (-17,8%) y Aragón (-16%).

En cuanto a precios, el metro cuadrado subió en 15 comunidades autónomas (la media nacional fue del +12,8%), con los mayores incrementos en algunas regiones costeras y de interior, y únicamente se abarataron Navarra (-7%) y Baleares (-4,9%).

Menos hipotecas

El crédito hipotecario también se replegó. En agosto se concedieron en Castilla y León 1.024 préstamos para la compra de vivienda, un 9,6% menos que hace un año (frente a la caída del 5,6% en el conjunto de España). La cuantía media de estos préstamos, sin embargo, subió un 5,3%, hasta los 125.104 euros.

Solo el 40,6% de las compras de vivienda en la región se financió con hipoteca (muy por debajo del 57,4% nacional).

El importe del préstamo cubrió, de media, el 75,7% del precio de adquisición, ligeramente por encima de la media española (73,2%). Los préstamos cayeron en 14 autonomías, con descensos especialmente acusados en Cantabria, Baleares y Aragón.

Baja la creación de empresas

La actividad societaria no escapó a la desaceleración. En agosto se constituyeron 168 nuevas sociedades en Castilla y León, un 12,1% menos que en el mismo mes de 2025 (la media nacional fue del -6,4%).

La creación de empresas solo creció en siete comunidades autónomas, destacando La Rioja (+64%), Navarra (+28,9%) y Asturias (+16,4%), mientras que sufrió fuertes caídas en Castilla-La Mancha (-28,8%) y Extremadura (-24,1%).

Estos datos, elaborados a partir del Índice Único Informatizado del Notariado y del Portal Estadístico del Notariado, reflejan un mercado en el que conviven una clara reducción de la actividad (tanto en compraventas como en hipotecas y nuevas sociedades) con un notable tensionamiento de los precios.

Los últimos tres meses de la serie son aún provisionales, a la espera de alcanzar el 100% de la información notarial.

El escenario de agosto confirma que Castilla y León sigue la senda de enfriamiento del mercado inmobiliario español, aunque con un encarecimiento de precios especialmente intenso en el segmento de pisos.