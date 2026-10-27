La vicedecana de Extensión Académica y Alumnado de la Facultad de Comunicación de la UPSA, Mercedes Ramos, y el director general de la Fundación TecnoVitae, Javier Escribano, durante la firma del acuerdo de colaboración, este martes Tecnovitae

La UPSA se suma a la red de amigos de TecnoVitae y abre a sus estudiantes las puertas del concurso 3x3

La Fundación TecnoVitae y la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) han firmado un acuerdo de colaboración por el que la institución académica se incorpora a la red de amigos de TecnoVitae, reforzando así los vínculos entre el ámbito universitario y el ecosistema empresarial e industrial.

El acuerdo ha sido suscrito por el rector de la Universidad Pontificia de Salamanca, Santiago García-Jalón (representado por Mercedes Ramos, vicedecana de Extensión Académica y Alumnado de la Facultad de Comunicación de la UPSA) y por Javier Escribano, director general de Fundación TecnoVitae.

Como resultado de esta colaboración, los alumnos de la UPSA podrán participar en la segunda edición del concurso 3x3 TecnoVitae, que ya está en marcha y que cerrará sus inscripciones el próximo 13 de noviembre.

La iniciativa plantea un reto a los estudiantes pertenecientes al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) para que trabajen en equipo, desarrollen sus ideas y propongan soluciones innovadoras que muestren la capacidad de la Industria 5.0 para mejorar el futuro de Europa.

El objetivo es fomentar competencias como la creatividad, el pensamiento crítico y la comunicación.

Con esta incorporación, la Fundación TecnoVitae amplía la participación de los estudiantes de Castilla y León en el concurso y continúa acercando sus iniciativas a los jóvenes para favorecer el desarrollo del talento y generar oportunidades de conexión entre la formación académica y el mundo profesional.

Conocimiento, talento e industria

La incorporación de la UPSA a la red de amigos de Fundación TecnoVitae se enmarca en el compromiso de la entidad con la colaboración entre universidades, empresas e instituciones.

Esta red busca favorecer el intercambio de conocimiento, crear sinergias y promover iniciativas conjuntas que contribuyan al desarrollo tecnológico, la innovación y la competitividad del tejido empresarial.

La colaboración con la Universidad Pontificia de Salamanca abre nuevas posibilidades para acercar a sus estudiantes a los desafíos del entorno empresarial e industrial y para impulsar espacios en los que el conocimiento generado en las aulas pueda conectar con las necesidades de la sociedad.