Un grupo de empleados de la factoría de Carrocerías de Renault en Valladolid Miriam Chacón ICAL

CSIF exige subidas salariales en el sector del automóvil de Castilla y León y una transición "equilibrada y justa"

Los delegados de CSIF de las empresas del sector del automóvil de Castilla y León han exigido frenar "la pérdida del poder adquisitivo que sufren las plantillas", como una de las líneas rojas de su posicionamiento en las próximas negociaciones de convenios o elecciones sindicales.

El sindicato independiente ha reclamado compromisos concretos para "reforzar la competitividad, atraer inversiones, impulsar el Corredor Atlántico y consolidar el tejido industrial".

El presidente de CSIF Castilla y León, Benjamín Castro, ha afirmado que "gobierne quien gobierne, no podemos permitir que el futuro de una industria tan importante, para Castilla y León, quede condicionada por la falta de una estrategia clara".

"Necesitamos que el Gobierno de España y la Junta trabajen conjuntamente, con compromisos concretos que favorezcan la inversión, mantengan la actividad de nuestras plantas y generen confianza para seguir potenciando la automoción", ha apuntado.

"Necesitamos empleo estable"

Y ha asegurado que "defender la industria también significa defender a sus trabajadores y trabajadoras". "No hay competitividad sostenible si los salarios pierden poder adquisitivo mientras aumenta el coste de la vida. Necesitamos empleo estable, mejores salarios y condiciones que permitan a nuestras empresas competir en igualdad de condiciones", ha señalado.

Por su parte, el responsable del sector de empresa privada de CSIF Castilla y León, Gregorio Pastor, ha considerado que hay que "flexibilizar" el cumplimiento del Plan 2030 del sector de automoción para facilitar la competitividad y la viabilidad de las compañías europeas.

Eso sí, ha avisado de que las dificultades no pueden recaer solo "en perjuicio" de las plantillas, que sostienen con su trabajo el sector cada día y que los salarios deben "subir de forma suficiente para compensar el encarecimiento de la vida".

"Si no tenemos capacidad adquisitiva para comprar los coches que nosotros mismos fabricamos, vamos muy mal", ha ironizado Pastor, que ha recordado que los incrementos salariales y las mejoras de las condiciones laborales "se defienden, se justifican y se pelean en las mesas con negociaciones efectivas".

"Un territorio clave"

Representantes sindicales de CSIF de las empresas Michelin, Renault, Horse, Mobility OP, Ficosa y Grupo Logístico Sesé han analizado en un encuentro, celebrado este martes, la situación de las industrias de un sector esencial para la economía regional.

Una situación marcada por la transformación tecnológica, los cambios en el mercado y la creciente competencia internacional, proveniente especialmente de los países asiáticos. Los representantes han coincidido en que esta transición y adaptación debe hacerse "equilibrada, tranquila y también justa con sus trabajadores y trabajadoras".

Los delegados de CSIF han insistido en que los responsables políticos y empresariales deben afrontar los retos con una política industrial decidida que evite la pérdida de capacidad productiva y garantice que Castilla y León siga siendo "un territorio clave" para la fabricación de vehículos y componentes.

CSIF ha remarcado que defenderá las reclamaciones de las plantillas ante las empresas y las administraciones, porque el futuro de la automoción "es también el futuro económico y laboral de Castilla y León".

"Un sector que genera más de 100.000 empleos directos e indirectos en la Comunidad constituye un pilar estratégico que no puede permitirse perder capacidad industrial, inversiones ni puestos de trabajo", ha zanjado el sindicato independiente.