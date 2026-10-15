La compraventa de viviendas por extranjeros cae un 8,2% en Castilla y León y los precios suben un 12,7%

La compraventa de vivienda libre por parte de extranjeros decreció en Castilla y León un 8,2% interanual en el segundo semestre de 2025, y los precios se encarecieron un 12,7%, como señalan desde el Colegio Notarial de la Comunidad.

Se trata del mayor descenso de compraventas desde el primer semestre de 2020, cuando las operaciones se desplomaron por efecto de la pandemia.

Es, además, el segundo más acusado en la serie histórica desde 2017 y se quiebran, además, nueve años de crecimiento, solo interrumpido en el mencionado 2020 y en 2023.

Las 1.467 operaciones efectuadas en este primer semestre contrastan con las 1.631 del mismo período de 2025 y las 1.654 del segundo semestre de ese año, en los que se habían alcanzado las cifras más altas de compraventas desde 2017.

El mismo escenario que en Castilla y León se dibuja en el conjunto de España, con una reducción del 13% interanual durante el primer semestre de este año. Las 62.327 transacciones realizadas por extranjeros en este período representaron el 18,3% del total compraventas de viviendas contabilizadas en el país, por debajo del 19,2% en el mismo período de 2025 y del 20,3% de 2024, en una sostenida tendencia descendente.

Por lo demás, los extranjeros residentes concentraron el 63,2% de las operaciones en toda España, con un descenso del 9,7% frente a la primera mitad de 2025, y a los no residentes correspondieron el 36,8% restante, un retroceso del 18%.

Por territorios, la compraventa de vivienda libre por extranjeros se redujo en 15 de las 17 comunidades autónomas y solo creció en Castilla-La Mancha (4,4%) y Extremadura (3,3%). Las mayores caídas se produjeron en Cantabria (-20,5%), Canarias (-20,3%) y Madrid (-19,7).

Encarecimiento de los precios

El precio por metro cuadrado en las operaciones registradas en Castilla y León aumentó un 12,7% interanual en el primer semestre de 2026, y pasó de los 825 €/m del mismo período de 2025 a los 930 €/m², el cuarto más barato de las 17 comunidades autónomas.

Por comunidades autónomas, el precio medio pagado por los extranjeros aumentó en 15 de ellas, con crecimientos notables en Cantabria (23%), Asturias (22,3%), Extremadura (16,4%), Comunidad Valenciana (15,6%) y Madrid (15,4%), y los únicos descensos se produjeron en La Rioja (-5,5%) y Navarra (-4,8%).

Precios por tipo de comprador en España

El precio medio por metro cuadrado de las viviendas adquiridas por compradores extranjeros en el primer semestre de 2026 en el conjunto de España se situó en 2.644 €/m², un 9,4% más que en el mismo período de 2025.

Los extranjeros no residentes continuaron pagando los importes más elevados por sus viviendas, con una media de 3.493 €/m², frente a los 2.102 €/m² abonados por extranjeros residentes y los 1.971 €/m² de los compradores nacionales.

El precio medio pagado por extranjeros no residentes aumentó un 11,8% interanual, mientras que el correspondiente a los extranjeros residentes se incrementó un 9,8%. Por su parte, el precio medio abonado por los compradores nacionales creció un 8,7% en el mismo período.

Con estos crecimientos, la brecha de precios entre extranjeros no residentes y residentes continúa ampliándose y alcanza un nuevo máximo histórico: en el primer semestre de 2026, los no residentes pagaron de media 1.391 €/m² más que los residentes, frente a una diferencia de 1.210 €/m² en el mismo período de 2025.

El 34,6% de las compraventas

En el primer semestre de 2026, las compraventas realizadas por extranjeros no residentes se concentraron en Comunidad Valenciana, con 9.250 operaciones (40,3% del total); Andalucía, con 5.800 compraventas (25,3%).

Canarias (2.046 operaciones; 8,9% del total); Murcia (1.780; 7,8%) y Cataluña (1.777; 7,7%). Las compraventas en Baleares supusieron el 6,4% del total, y en Madrid el 1,5%. Las restantes autonomías presentaron cuotas inferiores al 1%.

Entre los extranjeros residentes, Cataluña lideró el mercado con 8.516 operaciones (21,6% del total), seguida de Comunidad Valenciana (8.196; 20,8%), Andalucía (6.007; 15,3%) y Madrid (3.912; 9,9%). Con una participación intermedia se situaron Castilla-La Mancha (5,5%), Murcia (4,3%) y Canarias (4,2%).

Por nacionalidad, los compradores de Marruecos concentraron el mayor número de operaciones en el primer semestre de 2026, con 4.960 compraventas (8,0% del total), seguido de los de Reino Unido con 4.541 (7,3%), Italia (4.109; 6,6%), Rumanía (3.974; 6,4%) y Alemania (3.907; 6,3%).

Por su parte, el grupo que engloba al resto de compradores extracomunitarios ("Otros fuera de la UE") realizó 7.822 operaciones (12,5% del total), manteniendo una participación relevante dentro del mercado.

Si se compara entre residentes y no residentes, se aprecian diferencias en las nacionalidades predominantes en cada grupo de compradores:

Entre los extranjeros no residentes, las nacionalidades con mayor presencia en las operaciones de compraventa fueron Países Bajos (12,6%), Alemania (11,8%), Reino Unido (10,4%) y Polonia (8,1%).

Por territorios, los compradores de Países Bajos concentraron una parte sustancial de las operaciones de compraventa en Murcia (17,8%), Comunidad Valenciana (15,8%) y Andalucía (13,4%).

Los de Alemania por su parte reunieron una parte considerable de las operaciones en Baleares (52,5%), Castilla-La Mancha (26,5%), Canarias () y Galicia (14,3%). Los compradores de Reino Unido destacaron en Murcia (25,6%), Andalucía (13,7%) y Baleares (8,8%), y los de Polonia mostraron pesos relevantes en Comunidad Valenciana (11,4%), Andalucía () y Murcia (7,5%).

Entre las operaciones realizadas por extranjeros residentes, los compradores de Marruecos fueron los que realizaron un mayor número de compraventas (12,4% del total), con especial relevancia en Murcia (36,1%), Navarra (34,3%), La Rioja (25,1%) y Aragón (23,7%), y también en Castilla-La Mancha (21,7%), Extremadura (20,2%) y Andalucía (19,4%).

Italia fue la segunda nacionalidad en volumen de operaciones (9,2% del total), con peso destacado en Canarias (22,3%), Baleares (16,8%), Madrid (13,4%) y Cataluña (11,8%). Tras Marruecos e Italia, Rumanía fue la tercera nacionalidad en cuanto a volumen de operaciones (9,0%) y presentó cuotas de dos dígitos en Aragón (25,6%), Castilla-La Mancha (24,5%), La Rioja (21,5%), Extremadura (19,9%) y Castilla y León (15,0%).

Los compradores de Reino Unido ocuparon el cuarto lugar (5,5% de las operaciones) y alcanzaron especial relevancia en Andalucía (11,2%), Murcia (9,5%), Canarias (8,4%) y Baleares (8,1%).

En términos interanuales, en cuanto a número de operaciones (1S 2026 vs. 1S 2025), solo se registraron aumentos en operaciones realizadas por personas de Venezuela (10,2%) y de Colombia (7,4%).

Por el contrario, los mayores descensos se produjeron entre los compradores de Rusia (-26,2%), China (-26,1%), Estados Unidos (-22,0%), Bulgaria (-21,6%), Bélgica (-21,3%) y Reino Unido (-21,0%). Las caídas fueron más moderadas entre los compradores de Polonia (-6,6%), Portugal (-5,0%) y Noruega (-1,2%).

En cuanto a los precios, los importes medios por metro cuadrado más elevados correspondieron a compradores de Estados Unidos (3.948 €/m²), Suecia (3.839 €/m²), Alemania (3.763 €/m²), Suiza (3.760 €/m²) y Noruega (3.588 €/m²).

También se registraron precios por encima de la media de compradores extranjeros (2.644 €/m²) en nacionalidades como Polonia, Bélgica, Irlanda, Francia, Italia, Países Bajos, Rusia y Reino Unido. Por su parte, los precios medios más bajos correspondieron a personas de Marruecos (801 €/m²), Rumanía (1.439 €/m²), Ecuador (1.531 €/m²) y Colombia (1.604 €/m²).

Todos son datos que proceden del Centro de Información Estadística del Notariado.