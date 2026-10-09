Castilla y León mantendrá los diez festivos de apertura comercial en 2027: el 5 o el 6 de diciembre, la fecha que divide

Los comercios de más de 300 metros cuadrados de Castilla y León mantendrían en 2027 los diez domingos y festivos de apertura autorizada, en línea con el calendario vigente.

Esa es la propuesta acordada por el Consejo de Comercio de la Comunidad, que ha alcanzado un amplio consenso sobre el número de jornadas, aunque sin cerrar una de las fechas más disputadas: el 5 o el 6 de diciembre.

El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, explicó este viernes, tras la reunión del órgano consultivo, que la propuesta mantiene el mínimo establecido por la legislación estatal.

“Hay una ley estatal básica que establece un mínimo de diez jornadas de apertura”, recordó el responsable autonómico, que defendió la continuidad de ese número para el próximo ejercicio.

El calendario de 2027 cuenta así con un acuerdo generalizado en cuanto al número de días de apertura, pero todavía deberá resolver el encaje del puente de diciembre.

La discrepancia se concentra en la elección entre el sábado 5 y el domingo 6, dos alternativas sobre las que las organizaciones representadas en el Consejo han expuesto argumentos diferentes.

“Hay unanimidad en todas las fechas. Hay una en la que hay diferentes opiniones, que es abrir el día 5 o el día 6 de diciembre”, señaló Suárez-Quiñones.

El consejero añadió que las distintas partes han trasladado sus razonamientos para que la Administración autonómica pueda valorar ambas opciones antes de tomar una decisión definitiva.

“Se aportan los razonamientos y los fundamentos de una y otra y después la Junta decidirá”, manifestó.

La decisión final corresponde a la Junta

El acuerdo del Consejo de Comercio constituye un informe preceptivo, pero no vinculante.

Por tanto, la propuesta no supone todavía la aprobación definitiva del calendario de apertura comercial de 2027, que deberá formalizar el Ejecutivo autonómico mediante la correspondiente disposición.

La reunión ha servido para poner sobre la mesa las posiciones de los distintos agentes implicados en una actividad que afecta tanto a las grandes superficies como al pequeño comercio, además de a los consumidores y a los trabajadores del sector.

El Consejo de Comercio es el órgano de participación y consulta en el que están representadas las distintas administraciones, desde la estatal hasta la autonómica y las entidades locales, junto con los principales agentes económicos y sociales vinculados al comercio.

Entre sus integrantes figuran representantes del comercio mayorista y minorista, las grandes superficies, los pequeños establecimientos, las organizaciones de consumidores y los sindicatos.

Su función es doble: asesorar a la Junta en las decisiones relacionadas con la actividad comercial y emitir informes sobre las iniciativas que afectan al sector antes de su aprobación.

La propuesta para 2027 mantiene, por tanto, el esquema actual de diez jornadas de apertura autorizada. El único punto pendiente de resolver es la fecha del puente de diciembre, una decisión que quedará en manos de la Junta de Castilla y León una vez valoradas las posiciones expuestas por los representantes del sector.