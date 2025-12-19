Un regalo azul para cambiar vidas: Gadis, de la mano de Unicef, ayuda a miles de niños en emergencia

La cadena de supermercados ha vuelto a felicitar la Navidad a sus colaboradores con la tarjeta Regalo Azul de UNICEF, © UNICEF

Supermercados Gadis ha vuelto a felicitar la Navidad a sus colaboradores de una manera muy especial: a través del Regalo Azul de UNICEF, una iniciativa que busca transformar vidas y apoyar a la infancia más vulnerable en contextos de crisis humanitaria.

Este año, la acción solidaria de la compañía se traducirá en la entrega de 5.019 kits de alimento terapéutico, beneficiando a 15.057 niños y niñas en países y territorios en emergencia.

Los kits, ricos en nutrientes, están diseñados para combatir la desnutrición aguda infantil en zonas afectadas por conflictos bélicos, desastres naturales o desplazamientos forzados en campamentos de refugiados.

Entre las regiones que actualmente atraviesan situaciones críticas se encuentran Gaza, Sudán, República Democrática del Congo y Bangladesh, según alerta UNICEF.

Compromiso

Desde 1993, Gadis mantiene un compromiso constante con la organización, aportando su apoyo para que pueda desarrollar su labor de protección infantil en todo el mundo. Más de tres décadas de colaboración que se renuevan cada año, adaptándose a las necesidades más urgentes de la infancia en cada momento.

Irene Marín, coordinadora de UNICEF Comité Galicia, destacó la importancia de iniciativas como la de Gadis: “El aumento de los conflictos, el crecimiento del hambre, los recortes de financiación y el colapso de los servicios básicos están llevando las necesidades humanitarias de la infancia a niveles extremos. Más de 200 millones de niños y niñas necesitarán ayuda en 2026.

Además, “solo en los programas de nutrición de UNICEF, una brecha de financiación del 72% en 2025 obligó a recortar intervenciones en 20 países, reduciendo los objetivos de más de 42 millones a algo más de 27 millones de mujeres, niños y niñas. Por eso agradecemos el compromiso recurrente de Gadis a través del Regalo Azul de UNICEF”.