Los autónomos de CyL lucharán contra la subida de cuotas: "Es un palo más, muchos tienen problemas para sobrevivir"

La propuesta del Gobierno, que plantea una subida de cuotas para los trabajadores autónomos para 2026, cuenta con la oposición total de los representantes mayoritarios de este colectivo. La presidenta de ATA CyL, Leticia Mingueza, define la intención del Ejecutivo de Pedro Sánchez como "un palo más, nos enfrentamos a trabas continuamente".

Mingueza avanza que si el Gobierno termina llevando esta propuesta al Congreso de los Diputados espera "que los grupos políticos la tumben". Por el momento parece que la aprobación estaría muy difícil para el Gobierno. PP, Junts y Vox habrían confirmado al presidente nacional de ATA que rechazarán la subida de cuotas. Sumar, ERC y Coalición Canaria tampoco apoyarían con su voto la propuesta del ejecutivo.

La propuesta difundida por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones plantea subidas para cada uno de los 15 tramos de ingresos de trabajadores autónomos en 2026. Este aumento de la cuota supondrá 217 euros al año en el tramo más bajo, para los que ingresan menos de 670 euros mensuales. Esto supone una subida de 17 euros al mes. Para los autónomos que ingresen 30.000 euros al año, el aumento es de 450 euros anuales.

Para Mingueza ese importe es relevante porque en muchos casos los autónomos "tienen ingresos muy pequeñitos", lo que conlleva efectos muy perjudiciales para ellos. Considera que todo "son palos en las ruedas y continuos cambios normativos que nos afectan". Pide al Gobierno que "deje de demonizar al empresario y al autónomo, que es lo que está haciendo en los últimos tiempos, y nos reconozcan como generadores de empleo y riqueza".

Añade que "desconocen la realidad, viven en la burbuja de los datos macroeconómicos. La realidad es que muchos autónomos tienen problemas para sobrevivir".

La presidenta de ATA CyL se ha mostrado sorprendida con la propuesta del Gobierno. Asegura que la "han puesto sobre la mesa cuando la reunión con el Ministerio era para tratar otros temas como los errores que ha habido en las regularizaciones durante 2023".

Mingueza niega que el Gobierno esté respetando lo pactado en 2022. Precisa que lo acordado se refería a una subida para 2023, 2024 y 2025. "Para 2026 nosotros estábamos solicitando que se prorrogaran esas cuotas de 2025 hasta que se arreglaran o no se estudiaran esos errores y las cuestiones que hay que limar".

De plantearse una subida de cuotas en 2026, en opinión de esta organización representativa de los autónomos, debería ser similar a la subida del IPC, que este año está en torno a un 3%. Las cuotas planteadas incluyen subidas que van "del 3,8% a un 34% en los tramos más altos".

Bono de 300 euros

La Junta de Castilla y León ha incluido un bono de 300 euros para ayudar a los autónomos a compensar esta posible subida de cuotas en el proyecto de presupuestos autonómicos para 2026 presentado esta semana. Una ayuda que, si se aprueban las cuentas regionales, "es positiva" para Leticia Mingueza. Precisa, sin embargo, que falta analizar el contenido detallado para ver "en qué términos va dirigido o no a todos los autónomos".

Castilla y León ha perdido casi 20.000 trabajadores autónomos en la última década. "Es un goteo, una sangría, de entre 2.000 y 2.500 autónomos menos cada año", apunta la presidenta de ATA CyL. "Es muchísimo, sobre todo teniendo en cuenta que el 80% de nuestros autónomos tiene entre 40 y 55 años". Un porcentaje muy elevado que anuncia una avalancha de jubilaciones en los próximos años.

El horizonte para el colectivo de los autónomos está bastante oscuro. Y no ayuda la percepción social que existe sobre lo complicado que es emprender. Mingueza reconoce que "cuando vienen los jóvenes a informarse el entorno les echa para atrás, ven el autoempleo como algo lleno de baches y trabas. Y es una pena porque se pueden montar determinados negocios con pequeñas inversiones".

Sin embargo, desde ATA CyL consideran que los autónomos son esenciales en una comunidad autónoma con tanto territorio rural. "Hay muchas personas que podrían trabajar con un ordenador, con un smartphone desde el mundo rural y detectamos que hay ese miedo y esa cultura de la sociedad en general de que el emprendimiento es una locura".

Leticia Mingueza añade "cuando se cierra el bar, la farmacia, determinados negocios que son clave, el pueblo empieza a decaer".

Coberturas sociales

Uno de los caballos de batalla de los trabajadores autónomos en los últimos años ha sido equiparar sus coberturas sociales a las de los trabajadores por cuenta ajena.

Leticia Mingueza considera que una de las reivindicaciones más urgentes es mejorar las prestaciones por cese de actividad. La mayor parte de las solicitudes son por cerrar el negocio al tener pérdidas económicas. "Se les deniega al 60% de los que lo solicitan" porque los requisitos que deben cumplir son muy estrictos.

"Nadie cierra su negocio para percibir 4 o 5 meses una prestación de 600 euros". Propone que el autónomo acceda de manera prácticamente automática, igual que el resto de trabajadores, a la prestación social cuando cesa su actividad porque "muchas veces no puedes prolongar más las pérdidas de tu negocio y hay que recordar que el autónomo responde a las deudas con los bienes actuales y futuros".

Critica que tampoco sea posible acogerse al subsidio de mayores de 52 años ni a los permisos de lactancia. "No tenemos acceso a una serie de prestaciones como tienen otros trabajadores".