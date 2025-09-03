Caja Rural de Zamora regala la tercera equipación del Real Valladolid con un nuevo seguro de ahorro

Caja Rural de Zamora, en colaboración con el Real Valladolid, presentó una promoción especial para todos los aficionados al fútbol. Y es que, con el nuevo seguro de ahorro RGA MiAhorro, los clientes podrán asegurar su futuro financiero y, además, recibir como regalo la camiseta oficial de la tercera equipación del Real Valladolid de la temporada en curso.

La mecánica es muy sencilla, ya que supone empezar a ahorrar con una aportación periódica de 50 euros al mes, o su equivalente trimestral, semestral o anual, con un compromiso de permanencia de dos años. Cumplidas estas condiciones, la camiseta será entregada como regalo directo.

Este producto de ahorro de Caja Rural de Zamora ofrece actualmente una rentabilidad del 2 por ciento TAE en el semestre en curso, revisable en función de la evolución de los mercados. Se trata de un producto diseñado para fomentar el hábito del ahorro de manera segura, con condiciones claras y transparentes.

La promoción es válida hasta el 30 de diciembre de 2025 y los interesados pueden informarse en cualquiera de las oficinas de Caja Rural de Zamora o a través de la web oficial: www.cajaruraldigital.com.

Con esta promoción, la entidad refuerza su compromiso con el deporte y con la afición blanquivioleta, apostando por el ahorro inteligente y por el orgullo de vestir los colores del equipo.

“Queremos que nuestros clientes sientan que al ahorrar no solo están asegurando su futuro, sino también compartiendo la pasión por el Real Valladolid, un equipo que representa los valores de esfuerzo, orgullo y unión”, señalaron desde la entidad.