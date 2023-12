El director general del Serla habla de “colapso económico” si no se adoptan medidas que aumenten ingresos o minoren gastos

El director general del Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla), Julio Cordero, advirtió del “colapso económico” de la institución en los primeros meses del próximo año e “incluso antes de finalizar el mes de enero”, "si no se adoptan otras decisiones que aumenten los ingresos o minoren los gastos”

Cordero, en un escrito a los patronos al que tuvo acceso Ical, remitido esta semana para describir la situación del Serla y ante la celebración del patronato, mañana lunes a partir de las 17.00 horas, pone de relieve que se llegará a esta situación aunque se conceda e ingrese la aportación dineraria de 400.000 euros anunciada por la Junta para 2024.

Julio Cordero solicita se adopten “cuantas medidas sean necesarias para dotar de plena estabilidad a la Fundación del Serla con el fin de garantizar que pueda ejercer sus funciones en el ámbito competencial establecido por el marco normativo legal, convencional y estatutario que le es aplicable”.

El ejecutivo constata que el consejero de Industria, Comercio y Empleo de la Junta, Mariano Veganzones, como presidente del patronato, y el resto de patronos, conocen esta situación, ya que, como recuerda, les ha remitido casi una decena de escritos desde la concesión y aceptación de la aportación dineraria de la Junta para 2023.

Cordero pone de relieve que el Serla solo dispondría en cuenta corriente tras abonar las nóminas y las cotizaciones, sin tener en cuenta sus emolumentos, a finales del mes pasado, con 14.380 euros. Las nóminas en diciembre superan los 26.000 euros con la extra, a lo que habría que sumar el pago del resto de gastos domiciliados, unos 12.000 euros correspondientes a Correos, alquiler de local, servicio de limpieza, electricidad o teléfono, así como de otros pendientes de proveedores externos, más de 7.000 euros. Así, sentencia: “En ausencia de ingresos adicionales, no será posible abonar los salarios de los trabajadores ni hacer frente a las cotizaciones sociales”.

Asevera que también están pendientes de abonar e incluso, en su mayor parte, de facturar, por los “problemas en el cierre de expedientes derivados de la falta de personal”, las prestaciones de servicios realizadas por los conciliadores-mediadores que actúan en los conflictos laborales colectivos, unos 185.000 euros de enero a noviembre de 2023, e individuales, unos 76.000 euros de febrero a octubre de 2023.

Junto a esto, recuerda que también están pendientes de devolución los 140.896,07 euros que no se ejecutaron de las aportaciones dinerarias realizadas por la Junta de Castilla y León en 2022. “La referida cantidad todavía no nos ha sido reclamada. Si hubiéramos tenido que abordar su devolución, no habríamos podido afrontar ningún pago desde finales de agosto”, constata, para agregar que “como es obvio, la fundación no dispone de liquidez, en este momento, para devolver esta cantidad, si le fuera requerida”.

En este contexto, resume que si no se producen aportaciones dinerarias de la Junta u otros ingresos antes del final de 2023, el “desfase de tesorería” de la Fundación del Serla “se verá incrementado, en cualquier caso”, en más de 100.000 euros, a los que habría que añadir unos 260.000 euros más si los conciliadores mediadores facturan sus emolumentos pendientes antes del final de 2023.

El director general de la Fundación del Serla recuerda alguno de la decena de escritos remitidos para dibujar su situación y señala a uno fechado el 19 de junio de 2023, donde señalaba textualmente “que los gastos totales, derivados de las obligaciones asumidas por la Fundación del Serla, se elevarían, en los primeros seis meses de 2023, a una cantidad aproximada de cuatrocientos treinta y cinco mil euros (435.000 euros). De lo dicho puede deducirse que la aportación dineraria no alcanza ni para cubrir los gastos subvencionables del primer semestre de 2023”.

Agrega que sus cuentas se corresponden de plenamente con el borrador de presupuesto de gastos para el ejercicio de 2023 que presentó en la reunión del Patronato de la Fundación de 26 de octubre de 2022, que cuantificaba los gastos previsibles en 848.667,34 euros, si se mantenían su ámbito competencial y los compromisos contractuales entonces vigentes.

El mejor momento de su historia

En este sentido, Julio Cordero pone de manifiesto que pese a la situación de “colapso económico” y el “estrés que conlleva para la entidad, que se traslada de manera muy intensa a los trabajadores de la Fundación y a los conciliadores-mediadores del Serla, estamos en el mejor momento de nuestra historia en cuanto al volumen de procedimientos tramitados”.

Así, precisa que los procedimientos que citarán para la celebración del acto de conciliación-mediación en conflictos individuales superarán los 5.000, frente a los 3.543 de 2022 y los 2.718 de 2021. Además, remarca que ya han iniciado más procedimientos de conflictos colectivos que en 2022, por lo que es esperable que sobrepasen ampliamente los 350 frente a los 341 de 2022 y los 290 de 2021. “Será el número más alto en toda la trayectoria de la entidad en conflictos privados y el segundo en cómputo global”, enfatixza.

“Todo ello pese a las señaladas carencias de recursos humanos, que se han puesto de relieve con reiteración por esta dirección, y que, por desgracia, afectan a la calidad del servicio y al cumplimiento de las funciones de la entidad”, resume.

