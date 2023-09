Castilla y León emplaza ahora sus Presupuestos a tener los datos solicitados al Gobierno

Noticias relacionadas La Junta ya trabaja en sus próximos presupuestos aunque cree que con Feijóo irían mejor

Cada vez es más complicado que la Junta de Castilla y León pueda presentar en plazo los Presupuestos autonómicos para el próximo año. Aunque se mantiene el “interés y el compromiso” en presentarlos y aprobar en este periodo de sesiones, como está regulado, las “incertidumbres” por la formación del nuevo Gobierno y el no contar con los datos básicos hace que ahora ya se pueda plantear una prórroga, así lo ha confirmado el portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. “Seguimos trabajando con rigor y seriedad para hacer unos buenos presupuestos, pero no me atrevería a ser contundente, vamos a analizar y hasta no tener todos los datos no podremos hacer un análisis”, ha afirmado, y ha emplazado a poder presentar unas cuenta ante las Cortes a tener los datos económicos que ha solicitado a la ministra en funciones María Jesús Montero.

Sin embargo, ni siquiera la ley de medidas que acompaña a los presupuestos se ha remitido todavía al Consejo Económico y Social para que emita el preceptivo dictamen. Todo se pone en manos de un Gobierno en funciones que, para Carriedo, “aunque sé la problemática de hacer unas cuentas así, cuenta con otros mecanismos”. En referencia a que el Gobierno central todavía no ha informado sobre las entregas a cuenta, los datos macroeconómicos y de cumplimiento de déficit, entre otros aspectos.

Para Carriedo, “es muy importante que lo que es un problema de falta de capacidad no se haga traslación al resto de administración pública a España y pase a ser un problema de todos”, ha finalizado.

No obstante, Fernández Carriedo ha adelantado de que ha enviado una carta a la ministra de Hacienda y Función Pública en funciones, María Jesús Montero, en la que solicita la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) o en su caso que se faciliten los datos básicos para poder presentar las cuentas. Y ha recordado que no se ha celebrado el Consejo de Política Fiscal y Financiera , como paso previo a disponer de los datos y previsiones económicas.

Sigue los temas que te interesan