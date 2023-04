El vallisoletano Noé Bermejo toca el cielo de la esgrima en su propia casa

Noticias relacionadas Los polideportivos de Canterac y Barrio Delicias de Valladolid han acogido la segunda jornada de competición de esgrima

“Hoy era el día, hoy era el día”, repetía Luis Bermejo, padre de Noé, en la grada del pabellón Barrio Delicias donde a eso de las 15.00 horas su hijo lograba alzarse con el título de Campeón de España individual de esgrima modalidad espada sub23. Tanto Luis, como Noé acabaron con lágrimas en los ojos, pero es que una medalla de oro no se logra así como así. Y esta era especial. En su ciudad y en el último campeonato nacional antes de pasar a la categoría absoluta. La última jornada del Campeonato de España de esgrima de Valladolid tuvo como protagonista la prueba individual sub23 y aquí, muy destacado, la actuación del espadista vallisoletano Noé Bermejo.

En la final, el tirador del VCE comenzó perdiendo 0-3 ante el madrileño de Lázaro Carreter Las Rozas, Guillermo Juanes, que, segundo clasificado en júnior, arrancó como un ciclón. Con el 4-4, el combate parecía dar un vuelco. Hasta que la táctica y las ganas se concitaron en el vallisoletano. Un 11-8 esperanzador para Noé y ya lanzado concluir con un marcador incontestable de 15-11.

Su entrenador Jorge Barea, radiante al término del combate, indicaba que había sido una final muy igualada. “Fuimos ajustando poco a poco. Noé ha hecho los cambios tácticos y técnicos necesarios”. Barea señaló que “nunca te esperas ganar un título, aunque estando aquí en este campeonato ya puedes luchar por ello. Hemos ido poco a poco y esta vez se ha conseguido”.

Antes de llegar a la ronda final de Espada masculina, el vallisoletano venció en semifinales a Gerard Gonell, de SEA Tarragona por 15-14. Por el camino tuvo que eliminar asimismo al campeón júnior Pomchenko, por lesión. Después se midió en octavos a Álvaro Fernández, del CE Lázaro Carreter de Las Rozas, al que venció por 15-8 y lo celebró como se merecía con mucha efusividad. En cuartos de final, se impuso al madrileño Álvaro Peñuelas 15-10. Acompañando en el podio a Bermejo y a Juanes en la modalidad de Espada, terceros fueron Diego Calderón, de Lázaro Carreter de Las Rozas de Madrid, y Gerard Gonell.

El triunfador de este campeonato, Noé Bermejo, que solo había sumado un campeonato de España en M-15 y una plata en cadete, no acababa de creérselo. “Han salido las cosas, Hoy la esgrima estaba y mi cuerpo estaba. Esta era la última bala, y me dije, hay que disfrutarlo”. Noé reconoció que no llegaba pleno de forma, y encima tuvo un problema en el tobillo al tropezar por unas escaleras: “No he estado entrenando mucho y he tenido suerte en la primera eliminatoria, Sin embargo, desde semifinales me vi con medalla y he estado muy tranquilo... Me sabe muy bien por todo lo que ha peleado el equipo”.

Precisamente, el Valladolid Club Esgrima completó así un gran campeonato sumando al bronce de ayer por equipos sub23, el oro de Noé Bermejo. Del resto de participantes, Jorge Martín se quedó a dos tocados para entrar en las rondas finales, Diego Rodríguez no participó ya que su lesión de artritis en el dedo del pie le imposibilitaba tantas competiciones consecutivas y Gabriela Álvarez mantuvo también su nivel.

En Espada femenina la final fue para Daniela Pinyol, del SE Amposta de Tarragona, campeona de España por 15-13 ante Dana Raposo, del Lázaro Carreter de Madrid. Terceras fueron Laura Aznar, de SAMA, y la burgalesa Alejandra Rodríguez, del Sala Esgrima de Burgos.

La vallisoletana del VCE Gabriela Álvarez, con 15 años solamente, venció en primera ronda, pero no logró colarse en el cuadro de 16. Allí, la también jovencísima Alejandra Rodríguez, del Sala Esgrima de Burgos, se midió a María Sanz del CE Lázaro Carreter, imponiéndose por 15-10, mientras que su compañera de equipo, la burgalesa Belén Pedrosa caía con Daniela Pinyol por un ajustado 15-13.

Alejandra ganó después a Silvia Gómez, de Lázaro Carreter por 15-10 y terminó cayendo en semifinales ante la también madrileña y subcampeona de España Dana Raposo por un igualadísimo 15-14. Lo tuvo muy cerca.

En Florete femenino sub23, Ariadna Tucker, del Club Cardenal Cisneros de Madrid, que en la jornada anterior se hizo con el título en la competición júnior, se alzó también con la medalla de oro sub 23 después de vencer en la final a Claudia Portillo, del Club Vicálvaro de Madrid. Terceras fueron Ariadna Castro y Carmen Osende, también medallista júnior. Y lo mismo sucedió en la competición masculina ya que Juan Zabala, del Club Cardenal Cisneros madrileño, hizo doblete en júnior y sub23. Segundo fue Alejandro Ramírez, de Ateneo Madrid, y terceros Arnau Gumá, del CESJV Ateneo de Sabadell y San Kim Yuom, del CEA Atlántico de Coruña.

Finalmente en Sable femenino, campeona de España fue Itziar Gallardo del Sala de Armas de Madrid, y en segundo lugar María Ventura, del Oso y Madroño de Madrid. Terceras fueron Lucía Jimeno, del CE Leganés de Madrid, y Ainhoa Pérez, del SAMA Madrid. Las abulenses Inés Valverde y Mireia Rincón, del Santa Teresa de Ávila, tuvieron la mala suerte de medirse a las mejores tiradoras de este campeonato, ambas finalistas. En Sable masculino, Jaime Florez de Vargas, del Oso y Madroño, se proclamó campeón de España sobre Rogelio Caballero, del CE Barajas de Madrid, Terceros fueron Pablo Álvarez y Julio Manuel Pérez, ambos del Oso y Madroño de Madrid.

En la entrega de premios final estuvieron presentes el presidente de la Federación Española de Esgrima, José Luis Abajo ‘Pirri’, y el de la federación regional Daniel Bravo, la vicepresidenta Cristina Fontaneda, junto al presidente del VCE, Rubén Álvarez. Para todos fue este “un gran campeonato”.

