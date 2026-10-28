El Salamanca UDS contra el Celta B en una imagen de Archivo. Archivo.

Estos son los equipos de CyL afectados por la suspensión de la Copa del Rey tras el trágico accidente de tren en Toledo

El balón no rodará este miércoles en la Copa del Rey. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha hecho oficial el aplazamiento de los 24 encuentros de la primera eliminatoria del torneo previstos para la tarde y noche de este miércoles 28 de octubre, así como del resto de competiciones estatales.

La decisión se ha adoptado como muestra de dolor, respeto y solidaridad con las víctimas del trágico accidente ferroviario ocurrido a primera hora de esta mañana en la provincia de Toledo.

La suspensión decretada por el estamento federativo deja momentáneamente en el tintero el atractivo debut de los equipos castellano y leoneses en el torneo.

De esta forma, el Helmántico tendrá que esperar para vestirse de gala en el duelo que enfrentaba al Salamanca UDS frente a un Primera División como el Celta de Vigo, mientras que el Real Valladolid ve frenado a última hora su desplazamiento a tierras asturianas para medirse al Covadonga.

La medida salpica igualmente al choque estrella entre el Numancia y el Real Oviedo en Los Pajaritos, así como al viaje del Zamora CF a tierras gallegas para verse las caras con el Coruxo, a la espera de que la RFEF reubique en el calendario las nuevas fechas oficiales para la disputa de estos cuatro emparejamientos.

Sin fechas por el momento

Desde el ente federativo han señalado que la gran familia del fútbol español permanece "unida en el dolor ante la tragedia" y a completa disposición de las autoridades para prestar ayuda a las víctimas.

En las próximas fechas, la RFEF anunciará la nueva reorganización del calendario copero y los horarios definitivos en los que se disputarán los encuentros aplazados.