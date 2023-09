VÍDEO | Las disculpas y justificación de Luis Pérez tras encararse con un aficionado del Real Valladolid: "Somos personas"

El partido del Real Valladolid y el Cartagena disputado el pasado sábado en el José Zorrilla no solo estuvo marcado por la tensión, sino también por un encontronazo que ha suscitado un enorme revuelo.

Lo cierto es que la victoria del Pucela se ha visto empañada por un altercado protagonizado por Luis Pérez y un aficionado que se encararon tras el fin de la primera parte.

Tal y como se puede observar en un vídeo publicado en redes sociales por otro hincha del Pucela, en el momento en el que el jugador se iba a ir al vestuario, este se paró en la grada oeste, situada en la banda en la que el lateral había jugado la primera parte, y empezó a discutir con un aficionado que, según él, se había metido con él nombrando a su madre.

Ambos intercambiaron palabras y gestos, pero afortunadamente la cosa no llegó a más, puesto que enseguida el futbolista fue llamado por un miembro del cuerpo técnico y acompañado hasta los vestuarios. Sin embargo, lo que pareció ser un pequeño encontronazo sin importancia se ha convertido en una polémica que ha llegado a oídos de muchos aficionados del Real Valladolid y de numerosos seguidores del fútbol español.

Encontronazo entre Luis Pérez y un aficionado @gagorv_ / Twitter

Pese a todo ello, las dos partes involucradas han querido retractarse y pedir disculpas públicamente.

En el caso de Luis Pérez, este lo ha hecho por Instagram y a través de un mensaje en el que también ha incluido una reivindicación: "Pido perdón a toda la afición de mi club por mi equivocación hoy en el descanso de nuestro partido al encararme con un aficionado, nunca lo debo hacer y siempre debo respetar a la gente, de mi equipo y del resto. Pero igual que pido perdón, tiene que entender la gente que somos personas y no es agradable constantemente escuchar insultos y más si es a tu madre, no quiero justificarlo, pero a veces nosotros vivimos situaciones duras y estas cosas no ayudan. Esta es mi cuarta temporada y nunca me había pasado. Solo puedo pedir disculpas y Aupa Pucela", reza el texto.

Por su parte, el aficionado ha hecho lo propio, aunque vía Twitter, donde también ha aprovechado para desmentir haber mencionado a la madre del futbolista en algún momento del partido: "Mis más sinceras disculpas a todo el Pucelanismo y en especial a Luis Pérez. Reconozco mis fallos y pido perdón a toda la afición [...] No he actuado como debe actuar una persona con principios y creo que ambos hemos cometido un error, pero lo que sí quiero recalcar es que en la disculpa de Luis Pérez, él dice que mencioné a su madre, cosa que juro por la mía que es falso. [...] Solo me dirigí a ti como 'Mululu', cosa que pensaba que era un simple meme y que no te molestaba hasta ese punto, y no recuerdo bien si tuerce botas. Nunca faltaría el respeto a una madre", ha expresado el aficionado.

Al parecer, todo ha quedado en un pequeño malentendido que ya se ha dado por resuelto.

