La USAL eleva un 7,55% su presupuesto para 2027 hasta los 333,86 millones con un techo de gasto de 386,76 millones
El presupuesto de la USAL crece un 7,55% hasta los 333,85 millones de euros y el Consejo Social aprueba su auditoría de 2027 con el pleno en funciones.
Más información: La Universidad de Salamanca tendrá un presupuesto récord de 333,8 millones en 2027: un 7,55% más que el año anterior
El Consejo Social de la Universidad de Salamanca ha dado luz verde este viernes, 27 de noviembre, a los presupuestos de 2027, que alcanzan los 333.859.817 euros, un 7,55% más que el año anterior.
También ha fijado un techo de gasto de 386.764.317,60 euros —un 6,01% por encima de 2026— y ha aprobado las tasas y precios públicos de la institución.
La sesión ordinaria se ha celebrado con la presidencia y los vocales en funciones desde el 5 de noviembre, cuando terminó su mandato de cuatro años, a la espera de que la Junta de Castilla y León nombre a los nuevos integrantes.
A estas cuentas se suman 1,63 millones de euros que la Universidad ingresa por gestionar sus activos financieros.
Auditoría, cuentas y relevo
El Consejo Social ha aprobado su Plan de Trabajo de Auditoría para 2027, centrado en la gestión de contratación, los incidentes de ciberseguridad en las TIC y la participación en la Comisión de Evaluación de los Riesgos de Fraude y Control del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Su presupuesto propio de gastos asciende a 278.938 euros (+7,21%), con 15.000 euros destinados al fondo de becas propias de la USAL.
Asimismo, el Pleno ha dado por ejecutado al 100% el Plan Trienal de Actuaciones 2023-2026, ha revisado los 11 acuerdos adoptados en tres reuniones por la Comisión Ejecutiva y ha registrado la incorporación de Brenda Melero Ventola como vocal en representación de UGT en sustitución de Fernando López Sánchez.