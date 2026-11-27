Consejo social de hoy en la Universidad de Salamanca, presidido por Ignacio Galán, acompañado del rector, Juan Manuel Corchado; Pedro Díaz Mesonero, vicepresidente del Consejo Social; y Leopoldo Sánchez Gil. Comunicación USAL.

La USAL eleva un 7,55% su presupuesto para 2027 hasta los 333,86 millones con un techo de gasto de 386,76 millones

El Consejo Social de la Universidad de Salamanca ha dado luz verde este viernes, 27 de noviembre, a los presupuestos de 2027, que alcanzan los 333.859.817 euros, un 7,55% más que el año anterior.

También ha fijado un techo de gasto de 386.764.317,60 euros —un 6,01% por encima de 2026— y ha aprobado las tasas y precios públicos de la institución.

La sesión ordinaria se ha celebrado con la presidencia y los vocales en funciones desde el 5 de noviembre, cuando terminó su mandato de cuatro años, a la espera de que la Junta de Castilla y León nombre a los nuevos integrantes.

A estas cuentas se suman 1,63 millones de euros que la Universidad ingresa por gestionar sus activos financieros.

Auditoría, cuentas y relevo

El Consejo Social ha aprobado su Plan de Trabajo de Auditoría para 2027, centrado en la gestión de contratación, los incidentes de ciberseguridad en las TIC y la participación en la Comisión de Evaluación de los Riesgos de Fraude y Control del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Su presupuesto propio de gastos asciende a 278.938 euros (+7,21%), con 15.000 euros destinados al fondo de becas propias de la USAL.

Asimismo, el Pleno ha dado por ejecutado al 100% el Plan Trienal de Actuaciones 2023-2026, ha revisado los 11 acuerdos adoptados en tres reuniones por la Comisión Ejecutiva y ha registrado la incorporación de Brenda Melero Ventola como vocal en representación de UGT en sustitución de Fernando López Sánchez.