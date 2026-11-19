Foto de alumnos, profesores y familia de los alumnos de la primera promoción de Emildai Universidad de León

La Comisión Europea concede 3,6 millones al máster internacional en Derecho, Datos e IA de la Universidad de León

La inteligencia artificial, la gestión de los datos y las nuevas tecnologías plantean desafíos que requieren respuestas desde disciplinas muy diferentes.

Para seguir dando respuesta a estos retos desde la formación universitaria, la Comisión Europea ha concedido 3,6 millones de euros de financiación para una nueva edición del European Master in Law, Data and Artificial Intelligence (Emildai).

Se trata del programa internacional de posgrado en el que participa la Universidad de León junto a otras cuatro universidades de Europa y Brasil.

La financiación, otorgada a través del programa Erasmus Mundus Joint Master, permitirá dar continuidad y ampliar el proyecto hasta 2032, incorporar hasta 100 estudiantes de distintos países y reforzar las oportunidades de becas, movilidad internacional, investigación y colaboración con empresas e instituciones.

La nueva concesión supone un importante respaldo al modelo académico de Emildai, una propuesta interdisciplinar que combina conocimientos jurídicos y tecnológicos para formar profesionales capaces de comprender y afrontar los desafíos éticos, legales y técnicos de la transformación digital.

Desde su puesta en marcha en 2021, el programa ha desarrollado una formación especializada en ámbitos en los que convergen el Derecho, la informática, la ciberseguridad, la gobernanza de datos y la inteligencia artificial.

Según Tamara Álvarez Robles, coordinadora de Emildai en la ULE "uno de los aspectos más destacados de esta nueva edición es que una parte muy importante de los 3,6 millones de euros se destinará a sufragar las becas de los estudiantes y los costes de matrícula".

Y, por tanto, "se trata de una inversión que tiene un impacto directo tanto en el alumnado internacional, al facilitarle el acceso a una formación especializada de excelencia, como en la propia ciudad de León y en la Universidad de León".

Además, hace hincapié en que la llegada de estudiantes de distintos países contribuirá a la proyección internacional de León, generará actividad económica en la ciudad y reforzará la actividad académica de la Universidad, al tiempo que los ingresos asociados a las matrículas revertirán en la institución.

"De este modo, la financiación europea no solo garantiza la continuidad del programa, sino que también representa una oportunidad de retorno académico, económico e internacional para León y su Universidad", concluye Álvarez Robles.

Cinco universidades

El consorcio está coordinado por Dublin City University (Irlanda) e integrado por Avignon Université (Francia), Universidad de León y Università di Pisa (Italia), a las que se han sumado en esta segunda edición las universidades: Erasmus University Rotterdam (Países Bajos) y Fundação Getulio Vargas (FGV Rio Law, Brasil).

La colaboración entre estas cinco instituciones permite ofrecer una experiencia académica internacional, con diferentes entornos universitarios y perspectivas sobre la regulación y el impacto de las tecnologías digitales.

El itinerario formativo combina la movilidad entre las universidades participantes con distintas áreas de especialización: gobernanza y cumplimiento normativo de los datos, ciberseguridad, derechos fundamentales y sostenibilidad, y regulación digital global.

Los estudiantes comienzan sus estudios en Dublin City University y continúan posteriormente su formación en las instituciones del consorcio, de acuerdo con el itinerario elegido (Derecho o Ingeniería). Al finalizar, obtienen un título conjunto de máster con reconocimiento internacional.

Becas e investigación

La financiación de 3,6 millones de euros permitirá, además, fortalecer distintos ámbitos de desarrollo del programa.

Entre ellos destacan las becas para estudiantes europeos e internacionales, las oportunidades de movilidad académica, el impulso de las actividades de investigación y el establecimiento de nuevas colaboraciones con el sector empresarial y profesional.

El objetivo es seguir conectando la formación universitaria con los desafíos reales que plantea la aplicación de la inteligencia artificial y el uso de los datos en la sociedad.

Amplia red de colaboración

En esta trayectoria, Emildai ha consolidado una amplia red de colaboración con centros de investigación, organismos reguladores, empresas y organizaciones de la sociedad civil.

Cuenta con el respaldo de la red doctoral Epildai (European PhD in Law, Data and AI), tres centros de investigación y más de 70 entidades institucionales y empresariales.

Esta conexión permite incorporar la investigación al currículo y acercar al alumnado a los debates y necesidades profesionales relacionados con la protección de datos, la ética de la inteligencia artificial y la regulación de las nuevas tecnologías.

La formación abre oportunidades profesionales en campos como la protección de datos, la ética de la inteligencia artificial, la tecnología jurídica (legal tech), el asesoramiento en políticas públicas y la investigación académica.

A través de sus publicaciones, trabajos de investigación y actividades de divulgación, el programa contribuye también al debate internacional sobre la gobernanza de las tecnologías digitales.

El director de Emildai, Edoardo Celeste, ha destacado que la nueva financiación europea "valida la visión que nos planteamos cuando creamos este programa en 2021".

En sus palabras, la combinación de Derecho e informática permite preparar a una nueva generación de profesionales para afrontar los desafíos éticos, jurídicos y técnicos de la inteligencia artificial y de una sociedad basada en los datos.

Sesión informativa

Con motivo de esta nueva etapa, Emildai celebrará una sesión informativa online el próximo jueves 26 de noviembre de 2026 dirigida a quienes estén interesados en cursar este máster internacional.

Durante el encuentro, el equipo del programa presentará las universidades participantes, los itinerarios académicos, las oportunidades de movilidad y el procedimiento de admisión, además de ofrecer información sobre las becas y exenciones de matrícula.