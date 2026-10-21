A la izquierda, el municipio de Sotosalbos, y a la derecha, el popular Javier Maroto EL ESPAÑOL

Los pueblos con la renta más alta de CyL: el primero tiene 132 habitantes y allí se empadronó Maroto para ser senador

Sotosalbos, un pequeño municipio segoviano de apenas 132 vecinos, se ha coronado como el municipio con mayor renta neta media por persona de toda Castilla y León.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la localidad registró una renta neta media por persona de 26.092 euros en 2024, situándose en el primer puesto de los 2.248 municipios de la Comunidad.

La estructura económica tradicional de Sotosalbos se apoya en la ganadería, aunque en los últimos años el turismo rural ha cobrado un peso determinante.

Rodeado de vegetación y situado en las faldas de la Sierra de Guadarrama, el municipio se promociona como un refugio ideal para el descanso en contacto directo con la naturaleza.

Sin embargo, Sotosalbos saltó al foco mediático nacional en 2019, cuando el dirigente político del Partido Popular Javier Maroto se empadronó en el municipio en la vivienda de un vecino.

Este movimiento de vecindad administrativa fue el requisito legal necesario para ser designado senador autonómico por Castilla y León.

Sin embargo, el PSOE tachó su empadronamiento de "fraudulento”.

Un reacomodo que le buscó el Partido Popular tras haberse quedado sin escaño por Álava en las elecciones generales, cuando por entonces ocupaba la vicesecretaría de Organización del PP.

Ante las críticas mediáticas y políticas por la falta de arraigo previo, Maroto aseguró públicamente: "Se me va a ver mucho en Sotosalbos, he estado ya y voy a seguir estando", dijo.

En 2020, un año después de conseguir la plaza en el Senado, Maroto oficializó su arraigo adquiriendo una propiedad en el pueblo.

Así, el caso del empadronamiento de Javier Maroto en Sotosalbos se convirtió en una de las polémicas políticas más sonadas de la época.

Top 10 de los pueblos más ricos de Castilla y León

Sotosalbos (Segovia) se ha situado a la cabeza de los municipios con mayor renta neta media por persona de Castilla y León con 26.092 euros, seguido muy de cerca por Camporredondo (Valladolid), que alcanza los 25.768 euros, según los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El mapa de las diez localidades con mayor nivel de ingresos por habitante en la comunidad autonómica dibuja un podio exclusivo repartido entre tres provincias: Burgos coloca a cinco municipios en la lista, mientras que Segovia suma tres y Valladolid los dos restantes.

Tras Sotosalbos y Camporredondo, la tercera posición la ocupa Navas de Riofrío (Segovia), con una renta neta media por persona de 22.825 euros. Le siguen la burgalesa Hortigüela, con 22.400 euros, y Mahamud (también en Burgos), que registra 22.102 euros por habitante.

La provincia de Burgos muestra una destacada presencia en la parte alta de la tabla. A Hortigüela y Mahamud se suman Tubilla del Agua (21.720 €), Susinos del Páramo (21.356 €) y Villalba de Duero (21.294 €).

Cierran la clasificación del top 10 autonómico Velliza (Valladolid), con 21.247 euros por persona, y Collado Hermoso (Segovia), con 21.240 euros.