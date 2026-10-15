La Junta destina 45 millones a 109 concesionarios de Buscyl para mantener la gratuidad del transporte público por carretera

La Junta de Castilla y León ha aprobado en Consejo de Gobierno la concesión directa de 45 millones de euros en subvenciones dirigidas a las 109 empresas concesionarias del transporte público regular de viajeros por carretera en la Comunidad.

Una medida que busca garantizar la sostenibilidad económico-financiera del sistema y la continuidad de la gratuidad del servicio para las personas empadronadas en la Comunidad.

Según ha informado el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la puesta en marcha de la gratuidad del servicio a través de Buscyl ha provocado de forma “muy importante” el incremento en el número de usuarios.

En consecuencia, supone un aumento de los costes que deben afrontar los concesionarios, tanto en materia de personal como de vehículos y combustible, así como el incremento de coste por el refuerzo de las líneas.

Del importe total autorizado, 32,1 millones de euros se entregarán de forma anticipada para cubrir el déficit de explotación estimado y la reducción de ingresos en el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2026 y el 31 de enero de 2027.

Los 12,8 millones de euros restantes servirán para regularizar las cantidades adelantadas correspondientes al semestre anterior, que abarcó desde el 1 de febrero hasta el 31 de julio de 2026.

La Administración autonómica, asegura, compensa así el déficit de explotación y la reducción de ingresos asociada a la gratuidad.

Esta ayuda permitirá además que las empresas concesionarias dispongan de la liquidez necesaria para mantener la prestación de los servicios.

Como señala la Junta de Castilla y León, el transporte público por carretera constituye un "elemento de vertebración territorial especialmente relevante" en una Comunidad con las características sociodemográficas de Castilla y León.