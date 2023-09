La Fiscalía pide que el joven que tocó el culo a una reportera no puede acercarse a ella a menos de 300 m

La Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado al juez que dicte una orden de alejamiento de 300 metros contra el hombre que tocó el culo a una reportera mientras ésta realizaba una conexión televisiva en directo.

El varón, de nacionalidad rumana y de 25 años de edad, fue detenido en Madrid este martes por la Policía Nacional. El Ministerio Fiscal también ha solicitado al Juzgado que prohíba al supuesto agresor comunicarse, "por cualquier medio" con la víctima. Así lo confirman fuentes fiscales a EL ESPAÑOL.

Isa Balado, reportera del programa En boca de todos (Cuatro), sufrió esta presunta agresión sexual en pleno directo, durante una de las conexiones con el programa presentado por Nacho Abad. El autor de los hechos fue arrestado en las inmediaciones de la plaza Tirso de Molina, en Madrid.

🚨🚨🚨 AGRESIÓN SEXUAL EN DIRECTO a nuestra reportera @IsaBalado: "¿De verdad me tienes que tocar el culo?"

Y tremenda reacción de @Nacho_Abad: "¡Pásame a este tío tonto!" pic.twitter.com/JOcbTLSFwI — En boca de todos (@EnBocaDe_Todos) September 12, 2023

La reportera estaba realizando un directo cuando un hombre, que se acercó a ella por su espalda, le tocó el culo mientras le preguntaba: "¿De qué canal sois?".

"Por mucho que quieras intentar preguntarnos de qué canal somos, ¿de verdad me tienes que tocar el culo? Estoy haciendo un directo y estoy trabajando. Me gustaría que me dejaras trabajar", le recriminó Balado, instada por Abad.

"¿Yo te he tocado el culo? Perdón. No te quería tocar el culo", respondió el joven. Después, tocó la cabeza a la reportera y se alejó del lugar. Minutos después, volvió para hablar por segunda vez con Balado, a la que animó a "decir la verdad".

