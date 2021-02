‘Toy Boy 2’: Fecha de estreno, sinopsis, reparto y todo lo que tienes que saber

Después de su éxito a nivel internacional y tras muchas especulaciones sobre su posible continuidad, Toy Boy contará con una segunda temporada después de que Atresmedia haya llegado a un acuerdo con Netflix para producir nuevos capítulos de la serie en colaboración con Plano a Plano.

Ante las dudas sobre su plataforma de emisión, dado su discreto paso por Antena 3 y su éxito en Netflix, ambas compañías han decidido que los próximos capítulos se vean primero en ATRESPlayer PREMIUM, donde se estrenó, y una vez termine su emisión en la plataforma de pago de Atresmedia, Netflix se volverá a encargar de distribuirla a nivel internacional a través de su catálogo.

Toy Boy 2 - Fecha de estreno

De momento aún es pronto para hablar de una fecha de estreno para esta segunda temporada. No obstante, César Benítez, máximo responsable tanto de la serie como de su productora, ha revelado que ya se han puesto manos a la obra con la continuación de la trama por lo que la nueva tanda de episodios podría llegar en 2021.

Toy Boy 2 - Reparto y dirección

La nueva tanda de episodios de la ficción protagonizada por Jesús Mosquera, Cristina Castaño y María Pedraza, incorporará a las estrellas italianas Michele Morrone (365 días, Medici) y Federica Sabatini (Suburra).

La gran sorpresa de la ficción es que seguirá contando con María Pedraza después de que Triana, el personaje que interpreta la actriz, fuera dada por muerta tras quedar en coma al final de la primera temporada.

Entre su reparto también se encontraban José de la Torre, Carlo Costanzia, José Manuel Seda, Álex Gadea, Pedro Casablanc, Elisa Matilla, María Pujalte o Adelfa Calvo, entre otros.

Toy Boy 2 – Sinopsis

Hugo Beltrán ha conseguido demostrar su inocencia por el asesinato de Philip Norman, pero los enemigos que se ha ganado en el proceso han querido cobrarse su deuda. Una bomba en el Inferno ha destrozado los sueños de los Toy Boys y dejado a Triana al borde de la muerte. Y Hugo no puede permitir que el responsable salga impune.

Pero ¿quién ha podido ser? Aunque las heridas entre los Rojas y los Medina siguen abiertas, parece que por el momento han enterrado el hacha de guerra. Macarena ha desaparecido de la ciudad para desintoxicarse en una clínica de su adicción al sexo, el comisario Zapata se ha jubilado y Benigna está demasiado ocupada intentando mantener el control de Medina-Rojas.

Todo apunta a que el asesino de Triana está en el One Per Cent, el nuevo club de Striptease de lujo de Marbella. Así que los Toy Boys comienzan a bailar allí, dispuestos a descubrir la verdad. Pero El Turco y Rania, los hermanos italianos que lo regentan, no están dispuestos a dejar que nadie destape los secretos de su local. Al fin y al cabo, es imposible construir un imperio en la Costa del Sol sin mancharse las manos de sangre.

Toy Boy 2 - Tráiler y posters

De momento, la serie no ha lanzado ningún tráiler ni imágenes promocionales de esta nueva etapa.