Jonathan Roumie, protagonista de 'The Chosen': "Dar vida a Jesús se ha convertido en una parte fundamental de mi vida"

Nadie puede negar que The Chosen se ha convertido en un fenómeno sin precedentes en el circuito seriéfilo. Creada por Dallas Jenkins, esta serie es una de las pocas producciones de corte independiente que ha logrado arrasar en audiencias en todo el mundo. El mérito es digno de mencionar, dado que la ficción no tiene detrás a ninguna gran cadena estadounidense ni tampoco a una plataforma en streaming. “Ha sido gracias al público”, recuerda Jonathan Roumie.

El actor neoyorkino, con orígenes irlandeses, egipcios y armenios, tiene tras sus espaldas el haber encarnado a Jesús de Nazaret durante 8 años. Allá por diciembre de 2017 fue cuando llegó la primera temporada. Ahora se estrena la quinta, La Última Cena, que acaba de tener un pase comercial por salas de cine (se estrenó el pasado 10 de abril) antes de su desembarco en Prime Video y Movistar Plus+.

“Cuando formas parte de un proyecto, siempre tienes deseos de que triunfe en audiencias. En el caso de una serie, que esta tenga el mayor número de temporadas posibles. Eso sí, nunca nos hubiéramos imaginado que The Chosen tendría esta repercusión a nivel mundial, más siendo una producción independiente”, reconoce Roumie en una entrevista para BLUPER en el Four Seasons de Madrid.

Su paso por salas españolas coincide con una época tan importante para el cristianismo como es la Semana Santa. “Es uno de los momentos más importantes para los cristianos, especialmente para los católicos, en nuestra vida de fe y en nuestro año religioso”, reconoce.

“Es fascinante, tengo curiosidad sobre cómo reaccionará la gente en España, donde hay tanta fe en estos tiempos. Estoy deseando escuchar las opiniones y espero que el público disfrute de esta temporada”, agrega.

Llevas cinco temporadas interpretando a Jesús de Nazaret. ¿Cómo estás viviendo el encarnar a una figura tan importante?

Sinceramente, está siendo maravilloso. No sé qué haré cuando ya no tenga que interpretarlo. Se ha convertido en una parte fundamental de mi vida como actor. Sin duda que lo echaré de menos cuando esto termine. Sí que es verdad que está The Chosen Adventures, que espero que siga en emisión durante mucho tiempo. Pero, al ser una serie de animación, estaré menos involucrado que si fuera de imagen real. Encarnar a Jesucristo es el honor de mi vida.

¿Te hubieras imaginado todo este fenómeno?

Cuando te involucras en un proyecto, esperas que tenga éxito. En el caso de una serie de televisión, deseas que tenga muchas temporadas. Sin embargo, nunca sabes cómo irá. Por ello, hemos tenido mucha suerte de tener casi garantizado el final de la séptima temporada [se estrena la quinta, pero hay otras dos tandas confirmadas]. No se suele tener esa seguridad de antemano.

Tampoco estamos en una serie de televisión cualquiera. Se trata de una producción al margen del sistema de estudios y que se ha realizado de manera independiente. A pesar de eso, contamos con el apoyo de fans de todo el mundo que nos han ayudado a crear esta serie. Su apoyo ha hecho que los medios se hicieran eco de la serie. Ha sido una manera poco convencional de realizar una serie de televisión. Sólo siento agradecimiento por esta oportunidad.

Esta quinta temporada, La Última Cena, aborda, quizás, los momentos más importantes de la vida de Jesucristo que se narraron en el Nuevo Testamento. ¿Cómo viviste reproducir dichas situaciones en el rodaje?

Para mí, reproducir la Última Cena, la oración en el Jardín de Getsemaní, incluso la purificación del Templo era un desafío. Fueron escenas muy importantes, tanto para mí como para muchas de las personas que estuvieron allí. Ha sido fundamental sentir que podíamos estar a la altura. En mi caso, que podía hacer frente a estas escenas como actor. Espiritualmente, estaba preparado.

Como creyente, la oración en el Jardín de Getsemaní y la Última Cena fueron los dos momentos que más me preocupaban a la hora de representarlos con autenticidad. Creo que lo hicimos al rodarlo. Todavía no he podido ver la temporada completa, sólo los dos primeros episodios. Así que será también para mí un descubrimiento, como para el resto del público. Es muy emocionante vivirlo así.

Además, se estrena en cines. Sí, es una producción para televisión, pero es un lujo que pueda verse en la gran pantalla.

Sí, es genial. Está también hecha para verse en los cines. Es la historia más grandiosa jamás contada, con un alcance enorme. Ver la serie en la gran pantalla, incluso en IMAX, será una experiencia extraordinaria. ¡No puedo esperar a que se estrene!

¿Cómo vives que esta quinta temporada se estrene justo en la víspera de las celebraciones de la Semana Santa?

La Semana Santa es uno de los momentos más importantes para los cristianos, especialmente para los católicos, en nuestra vida de fe y en nuestro año religioso. Es una semana solemne, que culmina con la celebración de la vida y la resurrección en el Domingo de Pascua. Se producen toda una gama de emociones que experimentamos como creyentes.

Es un reflejo de recordar las circunstancias de Jesús. Así que retratar esos momentos y luego poder estrenarlos durante este momento tan importante a nivel religioso, es como una meta. Es fascinante, tengo curiosidad sobre cómo reaccionará la gente en España, donde hay tanta fe en estos tiempos. Estoy deseando escuchar las opiniones y espero que el público disfrute de esta temporada.