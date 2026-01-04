Alba Carrillo carga contra la hija de Lucía Dominguín por elegir a Nacho Palau como padrino de su nuevo hijo: "A mí me dolería"

Inesperado revuelo el que está viviendo el clan de los Dominguín Bosé. Jara, hija de Lucía Dominguín y sobrina del célebre Miguel Bosé, ha elegido como padrino de su nuevo hijo a Nacho Palau. El escultor, ex del artista, sigue muy unido a la familia de su ex.

Esto se ha visto como una ‘traición’ por parte de la hija de Lucía Dominguín a su tío. El motivo por el que ha elegido al escultor es que fue su “primer amor platónico”, además de tener un vínculo especial con él.

“Ha estado en nuestra vida siempre, desde pequeña. De hecho, Nacho fue mi primer amor platónico. Tiene todavía las cartas de amor que le escribía... bueno que dictaba a mis padres para que se las mandaran”, expresaba en una entrevista reciente a Lecturas.

“Como no tenemos ese vínculo de sangre, pues de esta forma está un poco vinculado”, añadía, remarcando el sentimiento de ‘familia’ que siente por el exnovio de su tío Miguel.

Sobre si siente “miedo” de que el cantante de Amante bandido tome represalias contra ella u opte por alejarse, Jara despeja toda duda.

“Nada. Somos todos adultos y las relaciones de cada uno son las de cada uno. Nunca me he metido, no he opinado. Miguel es mi tío de sangre. Le quiero, le adoro, le respeto. Y con Nacho a lo largo de la vida he creado otro tipo de vínculo. Son cosas diferentes”, confesaba.

A pesar de ello, la noticia ha provocado debate en D Corazón. Alba Carrillo cargaba contra la decisión de Jara. “¿Pero es que no había otra persona? ¿Un amigo íntimo que no sea este señor que es el ex de su tío?”, preguntaba la modelo.

Marta Bolonio defendía la decisión de Jara y señalaba la buena relación que Nacho Palau mantiene con el resto de la familia Dominguín Bosé.

“No tendría por qué sentarle a Miguel Bosé mal esta decisión. Desde que se separaron, sabe que la relación que tiene su familia con Nacho Palau es fabulosa. De hecho, es más familiar que la tienen con él”, expresaba la colaboradora.

La maniquí se mantuvo en sus trece. “A mí me hace eso un familiar y me dolería”, justificaba. “Pero es cuando una pareja rompe, la familia no tiene por qué cortar también”, opinaba Alberto Guzmán.

“Pero tuvieron sus disputas. No fue una ruptura conciliadora”, replicaba Carrillo. “Estuvieron 28 años juntos. Nacho Palau y las hermanas de Miguel Bosé han tenido siempre buenísima relación”, insistía Guzmán.

La modelo volvía a señalar las disputas legales entre el cantante y el escultor. “Me da igual. Miguel es su familiar y a mí me parecería una afrenta que alguien de mi familia, sabiendo lo que ha pasado, cogiese de padrino a mi ex”, perseveraba.

“No puedes tomar tu caso personal con uno general”, respondía Guzmán. “Es que si fuese algo así, le rajo”, expresaba hiperbólicamente la modelo. “Nacho Palau ha tenido momentos de salud complicados y la familia Bosé le ha apoyado”, defendía Bolonio.