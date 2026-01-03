Así ha reaccionado la TV al ataque de EEUU a Venezuela: del avance de Matías Prats a los especiales de laSexta y TVE
Atresmedia y RTVE levantan su programación con especiales informativos tanto en La 1, Antena 3, Canal 24 horas y laSexta.
Más información: Rubio, secretario de Estado de Trump, dice que Maduro será juzgado en EEUU y que no habrá más ataques en Venezuela.
El ataque militar de Estados Unidos a gran escala contra Venezuela en la madrugada de este sábado 3 de enero, con Donald Trump asegurando que Nicolás Maduro y su esposa han sido detenidos y serán juzgados en el país norteamericano, han levantado la programación española.
Tanto Atresmedia como RTVE han modificado rápidamente su parrilla para retransmitir en directo lo que está sucediendo en el país sudamericano tras la captura de su presidente.
