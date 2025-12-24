Una Nochebuena con Dani Fernández: el primer cimiento de TVE de su 'casa de la música' con el artista del momento

Dani Fernández, en la gala de especial de Nochebuena de La 1. RTVE

RTVE se ha tomado muy en serio eso de convertirse en 'la casa de la música' y ni siquiera ha esperado a 2026 para ponerse manos a la obra.

Tras desvelar la semana pasada las 18 canciones del Benidorm Fest, el primero en que el premio no es acudir a Eurovisión, la pública abre estas fiestas navideñas con una Nochebuena musical un año más.

Poco a poco, los tradicionales conciertos de Raphael han ido dejando su hueco a otros artistas: Aitana, Morat, Camela, Pablo López, Estopa, Rosario Flores... Y, en estos últimos coletazos de 2025, Dani Fernández y Abraham Mateo.

Con permiso del gaditano, que pese a su juventud cumplirá 20 exitosos años en la música en 2026, BLUPER quiere poner este miércoles el foco en Fernández, otro cantante que lleva subiéndose a los escenarios desde bien pequeño.

El público general conoció a Dani como representante de España en Eurovisión Junior 2006, la última vez que RTVE participó en el festival antes de un largo parón que duró 12 años.

Dani Fernández y Amaral, en el especial 'Me has invitado a bailar' de Nochebuena. RTVE

Después, hizo las delicias de los adolescentes españoles como miembro de Auryn, la ‘boyband’ de la que también salieron Blas Cantó o Carlos Marco.

Pero hace tiempo que el de Ciudad Real se desprendió de esa etiqueta de ‘niño prodigio’ que, como dijo Melody en su momento, pesa tanto en la industria musical de nuestro país.

Sin renegar de Auryn, Fernández ha ido enfocando su carrera hacia un pop de masas que le ha llevado a llenar varios Movistar Arena y acumular millones de reproducciones con canciones como Me has invitado a bailar o Todo cambia.

Antes de empezar un 2026 prometedor, con el ‘sold out’ colgado para La Insurrección Tour, este 24 de diciembre, a las 22:20 horas, se rodeará de buenos colegas para repasar los grandes éxitos de su trayectoria. Manuel Carrasco, Sidecars, Amaral, Pablo López, Yarea, Nil Moliner, Ana Mena y Sergio Dalma cantarán junto a él.

Abraham Mateo, en su especial de Nochebuena en La 1. RTVE

La elección de RTVE es lógica. Abraham Mateo será el nexo de unión de la pública con el espectador joven esta noche, pero Dani Fernández se ha convertido en un rostro amable que conecta distintas generaciones.

Da la sensación de que está llamado a ser el sucesor de Dani Martín. Aunque el ex de El Canto del Loco siga clavado en el trono: sus 10 noches en el Movistar Arena lo certifican.

Navidad, feudo para RTVE

Contrastando con su programación habitual, con altas dosis de contenido político y de actualidad, la Corporación presidida por José Pablo López ha llevado esta transversalidad a su parrilla de Navidad.

Tras la baja de Andreu Buenafuente y Silvia Abril, las Campanadas de Fin de Año tendrán a Chenoa y Estopa como maestros de ceremonias. Precisamente, los hermanos Muñoz fueron los protagonistas del especial de Nochebuena 2024.

O a los instantes previos a las uvas, con el estreno de la primera canción de La Oreja de Van Gogh tras la vuelta de Amaia Montero al grupo. Y la actuación de Rosario Flores y Antonio Carmona en lo alto del Pirulí para empezar 2026, el año del 70 aniversario del ente.

Porque en RTVE saben perfectamente que los televidentes asocian la pública a estas fechas, tanto en los tiempos difíciles en los que las audiencias no acompañaban como ahora, que La 1 volverá a cerrar el año como el segundo canal más visto de España.