Telecinco reestructura 'El tiempo justo' tras su renovación y prescinde de la copresentadora María Ruiz

Mediaset sigue reestructurando sus formatos. Aunque el grupo de comunicación haya anunciado la renovación de El tiempo justo hasta el verano de 2026, habrá ausencias en esta etapa. La cadena ha decidido prescindir de María Ruiz, copresentadora del magacín vespertino.

El formato se quedará así sin uno de sus tres rostros. Ruiz estaba en la parte de información, análisis y opinión, siendo una figura clave junto con el presentador titular, Joaquín Prat.

El motivo de la marcha de Ruiz se debe a ajustes de contenido y costes, tal y como ha señalado Informalia. Desde enero, tanto la abogada y comunicadora como otros rostros habituales del formato ya no estarán presentes.

Ruiz estaba especialmente en la tertulia política, la cual estaba dividida en una parte más informativa y otra más analítica y con debates con principales figuras del periodismo de distintas cabeceras como Irene Tabera, Esteban Urreiztieta o Borja Méndez.

De esta manera, El tiempo justo tomaba el relevo del extinto Tardear, cuya última etapa vino conducida por Frank Blanco y Verónica Dulanto en su última etapa. Telecinco ha apostado por este magacín para enfrentarse a Sueños de libertad, líder de la sobremesa y la serie más seguida de la televisión, y Directo al grano, su principal rival.

María Ruiz en 'El tiempo justo'. Mediaset

Desde su desembarco en las tardes de Telecinco, El tiempo justo se ha tenido que conformar con una tercera posición, quedándose detrás de Directo al grano. En septiembre, el espacio presentado por Joaquín Prat obtuvo un 8,8% de cuota y 703.000 espectadores.

En octubre, el espacio vio mejorar su share, al subir al 9%, pero perdió seguidores, al quedarse con 689.000. El pasado mes de noviembre, El tiempo justo perdió apenas 0,1 puntos, al obtener un 8,9% de cuota, pero mejoró sustancialmente su media de espectadores, al situarse en 709.000.

Aunque no son datos excepcionales, tampoco son negativos, quedándose apenas a dos puntos de Directo al grano en los tres primeros meses del actual curso televisivo.

Nacida en Burgos y criada en Barcelona, Ruiz estudió Periodismo y Derecho en la Universidad CEU San Pablo, afincándose en Madrid. Su labor como periodista empezó en Trece, trabajando como redactora de El cascabel.

Joaquín Prat y María Ruiz en 'El tiempo justo'. Mediaset

Tras ello, pasó a ser presentadora de los informativos de la cadena de Ábside Media y luego condujo su propio espacio de entrevistas, La azotea. Después estuvo en Telemadrid, apareciendo en Ruta 179 y los telediarios.

Su salto a Mediaset se interpretó como su primer impulso en una de las tres cadenas generalistas más vistas de la televisión española, al ser un perfil nuevo dentro del grupo ubicado en el barrio madrileño de Fuencarral.