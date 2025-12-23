Telecinco aclara la polémica con su reportero por la caída de una señora durante la Lotería de Navidad: "Quedó en un susto"

La cobertura de Telecinco del Sorteo de Lotería de Navidad 2025 ha quedado ligeramente empañada por una polémica. En la retransmisión que hizo la cadena este pasado lunes 22 de diciembre, el reportero del canal fue testigo de cómo Manoli, una señora de 88 años que asistía al Teatro Real disfrazada, se caía. El periodista siguió con la emisión, generando feroces críticas.

Un incidente que, afortunadamente, ha quedado en una anécdota. Eso sí, la cadena ha querido contextualizar lo sucedido, dadas las críticas que recibió el reportero por priorizar su conexión con plató y no auxiliar a la señora, la cual se había caído a sus espaldas.

La anciana iba disfrazada de una administración de lotería y se precipitó al suelo. El vídeo se volvió viral, criticando la actitud del reportero. De ahí, que la edición nocturna de Informativos Telecinco, se explicase lo sucedido.

De hecho, el telediario mostró a Manoli recuperada de la caída y viendo el sorteo desde su butaca en el Teatro Real.

“Una mujer, disfrazada de administración de loterías, sufría un traspiés detrás de nuestro reportero, pero no se preocupen, que Manoli no ha sufrido daños”, aseguraba Ángeles Blanco, dando paso a una pieza en la que se incluyeron declaraciones de la propia anciana sobre el incidente.

Manoli, la mujer que sufrió una caída detrás de un reportero de Informativos Telecinco, confirma que se encuentra bien: "Antes me dolía, ahora no" pic.twitter.com/GYM5xjkQpM — Informativos Telecinco (@informativost5) December 22, 2025

“Ahora ver si me toca algo qué alegría, pero ya no me duele. Más que nada no había sentido que había un escaloncito”, explicaba Manoli a las cámaras de Informativos Telecinco.

“Antes me dolía pero ya no. Ahora solo estoy deseando a ver si sale un premio gordo para salir corriendo”, expresaba con humor la señora.

El informativo ha vuelto a informar del incidente en la edición matinal de este martes 23 de diciembre. El telediario ha explicado el motivo por el que el reportero siguió con la conexión y no auxilió a la anciana.

“Aquí en plató, por cosas del directo, no nos dábamos cuenta de la caída en ese momento”, explicaba Bricio Segovia.

Momento de la caída en 'Informativos Telecinco'. Mediaset

“Nuestro compañero, que acababa de entrevistar a esta entrañable mujer de 88 años, vio rápidamente que estaba siendo atendida por la seguridad del recinto y continuó informando. Tras asegurarse de que todo había quedado en un susto, volvió a hablar con ella”, añadía.

Con lo cual, el reportero sí que estuvo pendiente de lo sucedido con Manoli. De hecho, la señora fue rápidamente auxiliada tras caerse. De ahí que comentase a las cámaras de Telecinco que todo quedó en un simple incidente.