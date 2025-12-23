Una becaria de Telecinco, millonaria con el Gordo de Navidad: “Aunque me haya tocado, no me voy a ir de aquí”

Este pasado lunes 22 de diciembre ha sido el de la lluvia de millones para muchos de los que jugaron a la Lotería de Navidad. Entre los afortunados ha estado Aitana, una joven que trabaja como becaria en Telecinco y que lo ha celebrado en directo.

La veinteañera está en prácticas en la redacción de El tiempo justo. Ha sido justo en el programa vespertino donde se ha celebrado. “Vamos a saludar a una compañera a cuya familia le ha tocado un buen pellizco”, comentaba Joaquín Prat desde plató.

Automáticamente, el programa conectó con la redacción, donde se podía ver a la joven, quien estaba presa de la timidez. “Aitana es muy trabajadora, muy currante, pero muy discreta y casi ha soltado lo de 'A mi familia le ha tocado El Gordo' así de bajito”, contextualizaba Prat.

Aitana, aunque alegre, se mostraba menos efusiva, dado el corte que sentía por ser el centro de atención. “Casi nos hemos alegrado en la redacción más que ella misma”, compartía el presentador.

Podía verse cómo los compañeros de la becaria estaban muy contentos y celebrando el premio que se ha llevado su compañera. Aitana explicaba que, realmente, las agraciadas han sido su madre, su tía y su abuela.

'El tiempo justo'. Mediaset

“Han sido 3 décimos: mi madre, mi abuela y mi tía. Viniendo a trabajar mi madre me ha mandado una foto del décimo y no me lo he creído, hasta que me ha llamado llorando”, compartía la joven.

La veinteañera seguía procesando haberse hecho con el Gordo. Eso sí, dejaba claro que el dinero no va a impedir que siga labrándose un futuro profesional. “Estoy en la producción y muy contenta. Aunque me haya tocado El Gordo no me voy a ir de aquí”, aseguraba.

Unas palabras que provocaron la sonrisa cómplice de Joaquín Prat. La joven es natural de La Bañeza, uno de los lugares donde ha tocado el Gordo. De hecho, una reportera se desplazó hasta el lugar, estando junto con la hermana y las primas de Aitana.

“Estamos en shock. Ha sido gracias a nuestro primo Pablo que juega aquí y ha llevado la suerte a la familia. Hace cuatro meses nos estaba llamando llorando que le salváramos la casa del incendio y por fin ha traído suerte”, compartían ilusionadas.

'El tiempo justo'. Mediaset

“¡Qué ganas de que vengas a celebrarlo todas juntas, que te suelten allí en Telecinco!”, expresaban las primas de la becaria. Aitana señalaba que pensaba volver este miércoles 24, Nochebuena.

Joaquín Prat no dudaba en decir que la joven premiada podía irse un día antes a reunirse con los suyos. “Puede irse mañana, la mandamos un día antes. Es una circunstancia excepcional. Ya verás tú la que me va a caer a mí”, comentaba el presentador.