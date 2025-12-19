Rocío Gallardo se proclama ganadora de 'Gran Hermano 20' en la final más desangelada y menos vista del formato (10%)

Este jueves, 18 de diciembre, Telecinco puso fin a la agonía de Gran Hermano 20. La audiencia dictó que Rocío Gallardo fuese la ganadora del maletín con los 300.000 euros y la nueva casa de Tres Cantos cerró sus puertas tan solo 42 días después de su inauguración.

La de GH 20 fue la final menos vista de la historia del formato de Zeppelin TV, con un discreto 10% de cuota y 582.000 espectadores de media. Cae la friolera de 8,3 puntos respecto a la de la edición anterior, perdiendo más de medio millón de seguidores.

Una noche de jueves más, la cadena principal de Mediaset fue superada por su 'hermana pequeña'. Es decir, Horizonte ganó al espacio de telerrealidad y fue líder con un 10,9% y 654.000 televidentes. Así, Iker Jiménez pone el broche de oro a un 2025, el mejor año histórico del programa de Cuatro.

