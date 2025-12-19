Pablo Motos, rotundo en 'El Hormiguero': "Nunca serás tan joven como hoy. No gastes ese tiempo mirando pantallas"

Este jueves, 18 de diciembre, Pablo Motos compartió con los espectadores de El Hormiguero el último Pasarse de la raya de 2025. Tras la tertulia de actualidad, el presentador de Antena 3 cerró el año lanzando una serie de recomendaciones a tener en cuenta para esta Navidad.

Para empezar, Motos invitó a la audiencia a dejar a un lado los recuerdos dolorosos. "Hay una forma de parar el ruido mental cuando llega ese pensamiento, y es mirar a un punto fijo que sea muy pequeño, como el agujero de un enchufe, por ejemplo. El cerebro para pensar necesita los dos ojos, si los dejas quietos, el ruido para".

El conductor del formato de 7yAcción hizo alusión a las típicas discusiones en las reuniones navideñas, desvelando el modo de encontrar esa "calma". "Haz algo con cada uno de tus cinco sentidos e intenta sentir la distancia que hay entre tus orejas. Así es cómo vuelve la calma, cambiando el foco".

"No te imaginas lo que necesitan las personas que cuidan a los demás que cuides de ellas. Hazlo tú y ya verás cómo te miran", expresó Pablo, que también recomendó rebajar "las expectativas para 2026".

Y puso como ejemplo su caso: "No te obsesiones si los planes no te salen como querías. Lo importante de la vida no está en los planes, sino en los desvíos. Jamás pensé que acabaría en la tele, pero llevo 20 años ya".

"Eres tú quien tiene que dar felicidad a las personas que quieres, no cogerla de ellos". "La decisión de estar feliz sale de tu cabeza y tú la expandes, no la chupas de los demás", aseguró el valenciano.

"Acéptalo o vete. Si no quieres que te decepcionen, no le pidas a alguien lo que no te puede dar. Es una trampa para ti y vas a frustrar a esa persona", afirmó, rotundo, Motos.

Pablo opinó que "el olvido es una habilidad que vale la pena desarrollar porque la vida se vuelve infinitamente más amable". No obstante, el problema está en que "no nos han enseñado a olvidar, por eso nos sale tan mal".

"Pero se puede. Cada vez que tengas un pensamiento que no quieres, cámbialo por otro que te guste más", expuso el presentador.

"Con la repetición, el pensamiento que no quieres se va debilitando. Tu mente es tu empleada, no la conviertas en tu enemiga", destacó el comunicador de Atresmedia, que se permitió el lujo de dar hasta un consejo nutricional.

"La mejor dieta del mundo es la carne, el pescado, los huevos, las frutas y las verduras. Perderás grasa rápidamente y te sentirás mucho mejor. Nada de pan ni de dulces".

"La gente ni está tan contenta como en Instagram, ni está tan enfadada como en Twitter"

Y así concluyó: "Si sales a la calle, te darás cuenta de que la gente ni está tan contenta como en Instagram, ni está tan enfadada como en Twitter. Las pantallas son una trampa que te quitan la atención de lo real. Lo único que tenemos en la vida es tiempo".

"Nunca serás tan joven como hoy. No gastes ese tiempo mirando pantallas sin ningún beneficio. Menos pantallas y feliz Navidad", zanjó el de Requena.