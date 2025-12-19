Ana Fernández, fichaje sorpresa de 'Sueños de libertad', la serie que triunfa en las sobremesas de Antena 3

La actriz Ana Fernández en una imagen reciente en el Atresplayer Day de Gran Canaria. GTRES

Sueños de libertad continúa rearmándose para seguir siendo la serie más vista de la televisión. La ficción de Antena 3 se prepara para recibir a una nueva incorporación que sacudirá las tramas a partir de 2026.

Ana Fernández (Los Protegidos) ha fichado por la serie diaria que triunfa en la sobremesa del canal principal de Atresmedia, según ha sabido en exclusiva BLUPER.

La actriz de 36 años interpretará a Valentina Somoza Fernández, la nueva dependienta de Brossard de la Reina. Se trata de una mujer dulce, inteligente y tímida, que cuenta con una sólida cultura heredada de su madre maestra.

Nacida en Soria, Valentina trae consigo un trauma reciente: su novio de toda la vida, Rodrigo, abusó de ella antes de marcharse destinado a Melilla, y su propia madre no creyó su testimonio.

Sin apoyo y decidida a empezar de cero, Valentina se traslada a Toledo, donde su amiga de la infancia, Cloe Dubois [Antea Rodríguez], la ayuda a conseguir el puesto en la tienda pese a haber otras candidatas internas.

Ana Fernández dio vida a Carlota Hidalgo en 'Amar es para siempre'. Atresmedia

Con su fichaje por la serie producida por Diagonal TV (Banijay Iberia), Ana Fernández enlaza un nuevo proyecto con el grupo de San Sebastián de los Reyes.

Y es que, hace unos días, estrenaba en Atresplayer Los Protegidos: un nuevo poder, lo nuevo de la legendaria serie de Antena 3, y en la que se ganó el cariño del público por su papel de Chispitas.

Lo cierto es que Ana Fernández ya sabe lo que es trabajar en una serie diaria. De hecho, en 2016, trabajó para la misma productora que Sueños de libertad al dar vida a Carlota Hidalgo en Amar es para siempre.

Fernández también vuelve a la época, un género que también ha dominado con Las chicas del cable (Netflix).

La hegemonía de 'Sueños de libertad'

Sueños de libertad continúa siendo todo un bastión de Antena 3. La serie cierra diciembre por todo lo alto, reafirmándose como la serie más vista de la televisión con más de 1,2 millones de espectadores, con su mes más visto desde marzo y la tercera mejor marca histórica (14,1%).

En 2025 no ha perdido ni un solo mes. La ficción lidera con una media del 13,6% de cuota de pantalla, mejorando incluso cuatro décimas respecto al dato de su primer año en antena (13,2%). La distancia con La 1 es de 4,7 puntos, mientras que la brecha con Telecinco es de 5,6.

Ana Fernández y Luis Fernández en 'Los protegidos: un nuevo poder'. Atresmedia

Su dominio es tan aplastante que Sueños de libertad domina en su franja prácticamente en todos los targets de edad (excepto el de 45 a 64 años) y en la gran mayoría de territorios.

Despunta en Castilla y León (21,4%), Murcia (19,2%), Castilla La Mancha (17,9%) y Comunidad Valenciana (17,8%).