María Galiana pide perdón a sus 90 años a un Cuerpo de las Fuerzas de Seguridad del Estado: "Es que los he insultado"

María Galiana siempre será en nuestra memoria (y en nuestros corazones) la eterna Herminia de Cuéntame cómo pasó. Debido a su personaje, toda España quiere a la actriz. Y quien no la quiere es porque no la conoce.

La actriz de 90 años, que se dice rápido, ha acudido a La Revuelta para presentar la nueva serie Atascos, donde interviene. Lógicamente, la trama tiene lugar en un atasco y el personaje de Galiana ha obligado a la actriz a pedir perdón ni más ni menos a la Guardia Civil.

Después de que el público del Teatro Príncipe Gran Vía haya cantado a María Galiana el famoso Cuéntame de Fórmula V, la sevillana ha lanzado la petición a David Broncano.

“Quiero pedir perdón a la Benemérita”, ha dicho Galiana ante la estupefacción del presentador. “¿Sabes lo que es la Benemérita o no?”, ha preguntado la actriz inquisitivamente al presentador. Desde luego, sabía a dónde iba.

El tono, por supuesto, era de broma en todo momento. Y en ese tono Broncano ha seguido jugando con la actriz. “¿Qué has hecho? ¿No te habrás rebelado contra el Cuerpo?”, le ha preguntado.

“En esa intervención que he hecho en Atascos los pongo a parir. No quiero hacer spoiler, pero quiero que la vean”, ha revelado la actriz. En ese momento, ya tenía al público en el bolsillo con su simpatía.

La actriz no ha querido revelar detalles de la trama, pero sí ha confesado las palabras que le han hecho pedir perdón a la Guardia Civil.

María Galiana pide perdón a la Guardia Civil 🙏 #LaRevuelta pic.twitter.com/B2XUJWDIAL — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) December 18, 2025

“Que no te lo puedes imaginar, que los he insultado con todas las letras. Es que les digo: ‘Hijos de la gran’”, ha explicado la actriz. Cualquiera puede imaginar que María Galiana ha omitido una palabra de cuatro letras.

“Bueno, María. Estás interpretando a un personaje”, ha querido tranquilizar David Broncano a Galiana. Se conoce que la actriz se encuentra en las antípodas de la persona a la que interpreta porque en seguida ha reconocido: “Sí, pero menudo personaje”.

La actriz ha explicado que el rol que interpreta es el de una “abuela conductora”. Ahí, ha hinchado el pecho y ha dicho orgullosa: “Aquí entre nosotros, pero he renovado el carnet”.

Después de ver la entrevista de este jueves en La Revuelta queda clara una cosa: es imposible que la auténtica María Galiana sea capaz de llamar hijos de nada a la Guardia Civil porque es todo simpatía.