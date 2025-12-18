Cristina Cifuentes se derrumba al recordar la muerte de su hermana: "Hay que decirle a la gente que la quieres"

Cristina Cifuentes y Alba Carrillo, en 'Hasta el fin del mundo'. RTVE

Este miércoles, 17 de diciembre, Televisión Española emitió el viaje por Argentina de los concursantes de Hasta el fin del mundo. En concreto, su recorrido de la ciudad de Tilcara a la de Corrientes.

Como de costumbre, en uno de esos pocos momentos de pausa que tienen los participantes, Cristina Cifuentes se abrió en canal sobre dos duras pérdidas familiares.

"He vivido muchas situaciones traumáticas, desgraciadamente", comentó Cifuentes a Alba Carrillo, que no dejaba de tomarle la mano y la escuchaba atentamente.

"La muerte de mi hermana, muy joven. Mi hermana mayor, además, que era mi madrina. Murió por cáncer", desveló la expolítica del Partido Popular.

"Madre mía, es que el cáncer...", lamentó Carrillo, antes de que su compañera revelase que su padre murió por el mismo motivo. "¿Qué les dirías ahora?", quiso saber la modelo.

Cristina Cifuentes se emociona recordando a su hermana fallecida: “De mi hermana me despediría” #HastaCorrientes pic.twitter.com/tm7vDtnL05 — La 1 (@La1_tve) December 17, 2025

La que fue presidenta de la Comunidad de Madrid aseguró que se "despediría" de su hermana. "Ella estaba muy malita, pero no nos dijo realmente lo mal que estaba. Ella lo sabía, pero no quería preocuparnos".

Y Cristina lanzó una poderosa reflexión: "A la gente que quieres hay que decírselo. Hay gente a la que le da corte, pero hay que decirlo. Hay que decirle que la quieres siempre que tengas la oportunidad".

Tras las cámaras, Cifuentes prosiguió: "Vengo de una familia numerosa. Siempre hemos estado unidos y nos hemos ayudado y querido mucho".

"No puedes salir de casa enfadada con tu gente querida, porque tú no sabes lo que va a pasar después", concluyó la colaboradora de espacios como El programa de Ana Rosa o Todo es mentira.

Preocupación por Ainoa

Por otro lado, este miércoles, el reality show de La 1 mostró el contratiempo que vivieron Yolanda Ramos y su sobrina, Ainoa Olivares.

La pareja no solo comenzó el trayecto con una desventaja de tiempo considerable respecto a sus compañeros, sino que la joven sufrió un problema de salud.

Ainoa Olivares sufre una fuerte gastroenteritis en 'Hasta el fin del mundo'. RTVE

Un fuerte dolor abdominal la obligó a ingresar en un hospital, donde confirmaron que tenía gastroenteritis. Tras varias pruebas, los médicos determinaron que no se trataba de algo grave, por lo que Olivares pudo finalizar la etapa.

“Si en algún momento te vuelves a poner mal, dímelo. No te lo calles. Y volvemos a ir al hospital", le pidió su tía, con la que ha tenido sus más y sus menos durante esta aventura.