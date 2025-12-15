Kiko Matamoros habla sin filtros sobre su adicción a la cocaína: "Volví a caer a los 20 días de salir de 'Supervivientes"

Este domingo, Kiko Matamoros eligió El canal de Ricky García para conceder su primera entrevista tras decir adiós a No somos nadie. El colaborador abandonó el viernes el programa de Ten para encontrar “la paz y la tranquilidad”, algo obviamente incompatible con participar en el formato de Canal Quickie.

Además de profundizar en los motivos de su marcha, en el espacio de YouTube, Matamoros se sinceró sobre los proyectos que llevará a cabo a partir de ahora. Uno de ellos, enfocado a ayudar a las personas con drogodependencia, ya que él conoce bien el mundo de las adicciones.

“Yo les hablé a unos amigos de mi proceso de desintoxicación, de cómo lo había afrontado”, expuso Kiko, recordando el día que confesó en televisión que llevaba 50 años consumiendo cocaína. Sucedió en enero de 2021, cuando se sometió a un polígrafo en Sábado Deluxe.

“Era cierto. No lo dije para presumir, ni para hacer apología del consumo de nada, como mucho imbécil quiso echarme en cara [...] Yo tengo esa adicción, como la gente que se bebe las copas sin prejuicios en restaurantes y discotecas”, señaló el exrepresentante de famosos.

Como explicó frente a Ricky García, la cocaína “es una droga que se consume a todos los niveles, en la clase media, en la clase media-alta y en la alta”. “Es un problema que se silencia”, lamentó el hermano de Coto Matamoros.

La cocaína produjo a Matamoros “una necrosis de la mucosa”. “Me hicieron las pruebas médicas pertinentes y, evidentemente, dejé de consumir”, desveló. No obstante, volvió a caer poco después de salir de Supervivientes 2022, donde fue el noveno expulsado de la edición.

“Esto pasó tres meses antes de Supervivientes. Los tres meses que estuve allí tampoco consumí, claro. Y, como a los 20 días o así de volver, estando en una fiesta con amigos y tal, pues volví a caer. Me encontraba cojonudo. Dije: ‘Tengo el análisis de puta madre, no pasa nada”, rememoró.

“Fue un error estúpido y además el problema no es el daño que te haces, sino el daño que infieres a los demás”, declaró el exmarido de Makoke, sosteniendo: “Decidí que esto lo iba a apartar de mi vida fuera como fuera, porque ya me había demostrado que era posible”.