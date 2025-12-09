Ya es oficial: Telecinco recupera 'El precio justo' con Carlos Sobera cuatro años después

Carlos Sobera en una imagen promocional de 'El precio justo' en su última etapa en Telecinco.

Telecinco ha oficializado este martes, 9 de diciembre, que El precio justo vuelve a su parrilla. Lo hará, como hace cuatro años, de la mano de Carlos Sobera, y de la mano de Fremantle (Got Talent), la productora que tiene en España los derechos y que ya estuvo detrás de la última etapa del concurso.

La nueva apuesta de Mediaset por El precio justo era una noticia que ya se había filtrado en el sector desde hace unas semanas. Todo parece indicar que Agárrate el sillón, el concurso que pilota Eugeni Alemany, tiene los días contados en la franja previa al informativo de la noche.

Sin embargo, el grupo no ha especificado todavía la franja en la que se emitirá el programa.

Según la nota enviada a los medios, El precio justo "volverá a poner a prueba la intuición de sus participantes mientras tratan de acercarse lo máximo posible, sin pasarse, al valor real de distintos objetos para ganar importantes premios".

En dicha comunicación, se informaba también que tanto Telecinco como Fremantle habían iniciado la búsqueda de concursantes.

Crisis de audiencia

El regreso de El precio justo se produce en un momento crítico para una cadena que no consigue remontar los datos de audiencia. De hecho, viene de firmar su peor noviembre de la historia, muy lejos de Antena 3 y La 1.

Sin embargo, que los responsables de Fuencarral hayan rescatado este programa, no deja de sorprender, pues ya lo hizo hace cuatro años y acabó siendo cancelado por los bajos datos de audiencia.

El precio justo fue uno de los intentos de Telecinco para poder competir contra Pasapalabra allá por abril de 2021. Con el fin de darle mayor visibilidad, Mediaset lo lanzó en el prime time. Y su estreno fue prometedor, pues registró un gran 17,1%.

El concurso se desinfló en su franja habitual de emisión y la diferencia entre Telecinco y Antena 3 se hizo más grande. A pesar de la fuerte caída que provocó en Informativos Telecinco, el grupo renovó el programa por 50 entregas más, que se sumaban a las 45 firmadas en un primer momento.

Carlos Sobera en 'El precio justo'.

Pero la Eurocopa 2020 fue definitiva. Con motivo del campeonato de fútbol, Mediaset decidió trasladar de Telecinco a Cuatro El precio justo "ante los ajustes de programación" y que paralizaba la grabación de las nuevas entregas.

Cuando la Eurocopa terminó, El precio justo no regresó a Telecinco y fue reemplazado por Sálvame Tomate. Las entregas restantes fueron emitidas en Cuatro.

Confianza en concursos

Con El precio justo se refuerza la apuesta del grupo por los concursos. Hay que recordar que el jueves pasado se anunció el fichaje de Juanra Bonet, que se encargará de presentar el nuevo Allá tú tras la salida de Jesús Vázquez.

En cuanto a Carlos Sobera, también tiene pendiente de estreno Los 200: uno contra la masa. Un formato que se grabó este otoño y que podría ser una de las bazas de la cadena para 2026.