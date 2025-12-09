Máxima tensión en 'La isla de las tentaciones 9': Sandra Barneda, golpeada por un coco en plena bronca de una pareja

La relación de Almudena y Darío se encuentra en su punto más tenso. En el programa de La isla de las tentaciones que ofreció Telecinco este lunes, 8 de diciembre, la pareja se reencontró tras sucumbir a los encantos de sus solteros favoritos.

Eso sí, el encuentro se produjo en el momento de 'El Espejo', en una entrega que fue líder una noche más, con un 15,2% de cuota de pantalla y 1.183.000 espectadores. El exprés fue de nuevo segunda opción con un 11,6%, por detrás de El Hormiguero de Pablo Motos y por encima de La Revuelta de David Broncano.

Es decir, ambos estaban separados por un panel transparente a través del cual solo podían dedicarse gestos y miradas, en ningún caso palabras.

"Estoy bastante nervioso, impone mucho esto. La veo y sé cómo se siente. Creo que la voy a ver con dudas y voy a intentar decirle lo que siento a través de aquí", explicó Darío, cuyo romance con Cristina avanza a pasos agigantados.

En ese punto, Sandra Barneda dejaba cristalinas las normas de la dinámica: "Va a durar tres minutos, no podéis tocaros ni cruzar el espejo, no podéis hablar. Podéis utilizar la mirada, los gestos, pero no palabras. Saltarse las normas sí que tendría consecuencias muy graves".

Acto seguido, Almudena, completamente desquiciada, se colocaba frente al espejo, al grito de "eres un hijo de pu..., me ha roto el corazón". Primera norma saltada 'a la torera'. "No puedes hablar", le recordaba la presentadora del formato de Cuarzo Producciones.

Darío y Almudena protagonizan una monumental bronca en 'Tentaciones'. Mediaset España

Sin embargo, ella no podía parar de gritar e insultar a su novio: "Eres un desgraciado, mi padre tenía razón. Te odio, eres un cerdo. Me estás perdiendo".

Mientras, Darío le echaba en cara las imágenes que había tenido que ver de Borja y también cruzaba los límites que había establecido Barneda previamente: "Me estás mosqueando. A ti te han chupado y te han comido entera". "¡Solo gestos y miradas, por favor!", reiteraba la comunicadora.

Y Almudena, de repente, perdía los papeles por completo. La chica agarró un coco de la arena y lo lanzó directamente al espejo, pese a que Sandra trataba de impedirlo.

"¡El cojín que se ha puesto en la cara! ¡El beso que yo lo vea!", le reprochaba la malagueña a su chico sobre sus escarceos con Cristina. Haciendo caso omiso a la conductora del reality show de Telecinco, la joven volvía a coger el coco.

Al lanzar el objeto de nuevo, se dio la mala suerte de que impactó contra Sandra Barneda. Inmediatamente, Almudena pidió perdón a la presentadora, pero el daño ya estaba hecho: "Esto tendrá consecuencias".