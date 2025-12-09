Laura Cuevas (38), sobre su grave situación económica tras 'Supervivientes': “Me he quedado tiesa como la mojama”

Laura Cuevas, conocida por ser hija del mayoral de Cantora y su participación en Supervivientes, ha confesado en Fiesta que está pasando por serios problemas económicos.

La gaditana ha intervenido por videollamada en el espacio conducido por Emma García en Telecinco. No solo ha culpado a su dificultad para manejarse con el dinero, sino también a los imprevistos que han causado su mala situación financiera en este momento.

“No he hecho una buena gestión, pero también he tenido otros problemas. He tenido que asumir unos gastos y no he calculado bien. Entre unas cosas y otras me he quedado tiesa como una mojama”, ha desvelado Laura Cuevas.

A pesar de los gastos sobrevenidos, Cuevas afirmaba que no se trata de un problema de desdén por trabajar. “Siempre he trabajado en cualquier trabajo, como de camarera. He hecho de todo en mi vida”, ha explicado a los colaboradores.

“En televisión he estado yendo y viniendo desde que he salido de Supervivientes. Lo que ha ocurrido es una mezcla de problemas personales. He tenido que hacer frente a gastos importantes y también una mala gestión”, ha subrayado.

Eso sí, la hija del mayoral de Cantora ha defendido que sus comentarios en televisión sobre la familia Pantoja no son algo que afecte a su vida laboral fuera de los platós.

“Pocos meses antes de Supervivientes estaba trabajando en un restaurante. Iba a empezar a trabajar en una inmobiliaria, pero siempre quise ir a Supervivientes y no podía decir que no. Puede ser que haya gente a la que eso le suponga un obstáculo, a mí no”, ha sopesado.

Más allá de su disponibilidad para cualquier tipo de trabajo, ha dejado claro que su preferencia es la pequeña pantalla. “Estoy buscando trabajo. A ver si me contratáis, que soy una colaboradora maravillosa, divertida y me encanta el mundo del corazón”, ha dejado caer a Emma García y su equipo.

No obstante, en una recapitulación de los comentarios vertidos por la gaditana, aparecía uno dicho en ¡De viernes! en mayo de este año que daba pistas de por qué podría estar pasando Laura Cuevas por una mala racha.

“Tengo muy mala gestión económica y si gano 1000 euros no llego a fin de mes, y si gano 3000 tampoco”, confesaba la ex participante de Supervivientes en el programa de Santi Acosta.

Laura Cuevas ha dejado una reflexión al finalizar su intervención: “A lo mejor una cree que tiene unos ahorros maravillosos y de repente te llega algo en la vida a lo que tienes que hacer frente y ves que no tienes”.