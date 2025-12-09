¿Cuál es el día en el que Rosa Rodríguez podría ganar (o no) el histórico bote de 'Pasapalabra' de 2.542.000 euros?

Una promo de Pasapalabra ha hecho saltar todas las alarmas de lo que pasará en el concurso que emite Antena 3. El vídeo, de solo 10 segundos, ha hecho que los espectadores hayan empezado a especular sobre si Rosa Rodríguez se lleva el mayor bote de la historia del formato.

La participante se encuentra a punto de resolver el rosco, con 24 respuestas acertadas. Por delante, Rosa tiene tres segundos para resolver la cuestión que queda, con la letra 'Y'. "Es todo lo que separará a Rosa de un bote de 2.542.000 euros", dice la cadena.

"Muy pronto", añade la promo sin desvelar más detalles. Lo que ocurre es que, teniendo en cuenta la cantidad de dinero acumulada, es fácil saber qué día ocurriría ese momento, salvo que por cualquier tipo de motivo Pasapalabra tenga que ser suspendido algún día.

Si echamos cuentas, Rosa podría estar a punto de ganar el bote el próximo martes, 23 de diciembre. Es decir, en la víspera de Nochebuena. Esa es la fecha que correspondería si la emisión de Pasapalabra no se va alterada por cualquier motivo externo.

Lo que está claro es que no sabemos si Rosa gana o, si por el contrario, falla esa última respuesta. Si lo acaba consiguiendo, esto implicaría el adiós directo de Manu Pascual, tal y como establecen la norma más polémica del programa.

⏱️ 3 segundos.

💥 Una respuesta correcta.



🔵 Es todo lo que separará a Rosa de un Bote de 2.542.000 euros.



⏳ MUY PRONTO. #Pasapalabra pic.twitter.com/SRjPeRF7oD — Pasapalabra (@PasapalabraA3) December 3, 2025

Posiblemente, a esto se refería Roberto Leal cuando hace unos días, durante el Atresplayer Day, asegurara que "el bote estará al caer, pero de momento se han quedado a punto".

La estrategia de 'calentar' los botes no es nueva. Con el objetivo de que la audiencia sea aún mayor, Antena 3 juega con ese efecto sorpresa manteniendo la emoción hasta el final.

Por el momento, tanto Rosa como Manu siguen protagonizando uno de los duelos más reñidos que se recuerdan en Pasapalabra y ya han batido todos los récords, pues ya es la pareja más longeva del concurso, además del bote, que nunca antes había sido tan alto.

Hay que recordar que Miguel Aparicio, director del concurso, desmontó en una entrevista concedida a BLUPER uno de los mitos más repetidos. "No se ponen roscos más fáciles porque haya menos dinero. Estamos siempre en un nivel altísimo", dijo. "El rosco siempre es difícil".