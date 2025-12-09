Por qué el creador del Tetris tardó 10 años en cobrar por el juego: "Ha generado más de 5.000 millones de euros"

Tras la entrevista a los actores Salva Reina y Alejo Sauras, El Hormiguero de Pablo Motos recibió a Alekséi Pázhitnov. Este ingeniero informático y desarrollador de videojuegos ruso es conocido por ser el creador del Tetris.

Se trata del videojuego más vendido de la historia. "Ha generado más de 5.000 millones de euros", apuntó el presentador de Atresmedia.

Sin embargo, poca gente sabe que Pázhitnov tardó 10 años en cobrar porque al crearlo en la Unión Soviética, "ellos se quedaban con el dinero", según apuntó el propio presentador.

"¿Qué se siente al saber que tu juego está haciendo millonarias a otras personas mientras tú vives en un apartamento comunista de muy pocos metros cuadrados", le preguntó al invitado.

Pázhitnov contó entonces que él era "programador de cosas muy serias y como hobby empecé a diseñar algunos pequeños juegos". "Lo hacía para pasar el rato", contaba. "Ni siquiera me planteé en ningún momento poderlo vender. Sin embargo, sucedió".

Así fue como a Alekséi Pázhitnov se le ocurrió el Tetris

El ingeniero ruso confesó que le emociona "muchísimo" saber que hay gente que se ha profesionalizado con el Tetris. "Hay gente entrenando 8 horas", dijo Motos.

"Era mi sueño que el Tetris se jugara en distintos países, y otro era que se jugara en la fachada de un edificio enorme y que las ventanas fueran las piezas, y sucedió", dijo. "Ahora mi sueño es que se pueda jugar en el cielo con drones y ocurrirá en Dubai".

Así nació el Tetris

Pero, ¿cómo se le ocurrió la idea? "Yo jugaba con un puzle que eran unas formas diferentes hechas con cinco cuadrados y podías crear unas siluetas de distintas formas, pero una vez terminabas, cogías las piezas y las metías en la caja y no tenías nada más que hacer", empezó explicando.

"Tardabas unos 40 minutos en resolver el puzle y se había acabado el juego", agregaba.

Pablo Motos y Alekséi Pázhitnov, el creador del Tetris, este lunes en 'El Hormiguero'.

"Un día se me ocurrió que se pudiera jugar usando esos mismos bloques, pero contra el tiempo. Cuando empecé a programar en el ordenador, que no tenía gráficas para nada ni sonido, lo único que tenía eran los símbolos de las figuras y fue complicado".

"Me resultó muy difícil programar con esa interfaz, pero me di cuenta de que se podía rotar las piezas en la pantalla, me hizo gracia y pensé que sería muy divertido irlas rotando y colocándolas según caían", contó.

Por último, Motos comentó que su invitado y el creador del Cubo de Rubik habían hecho un cubo con figuras de Tetris. "Siempre lo llevo encima", confirmó él.

"La verdad es que nunca he completado un Cubo de Rubik. Soy coleccionista de autógrafos y siempre quise tener el de Ernö Rubik y no solo lo he conseguido, es que hemos creado algo juntos".

