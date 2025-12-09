Alejo Sauras, 46 años, sobre su gran cambio físico: "Estuve varios días sin comer hidratos y 2 sin beber agua"

Alejo Sauras y Salva Reina fueron los encargados de abrir la persiana de El Hormiguero esta semana. Ambos actores acudieron al programa de Antena 3 a promocionar la nueva temporada de Atasco, que se estrenará en Prime Video el próximo 22 de diciembre.

Pero, como bien comentó Pablo Motos en determinado momento de la entrevista, no podía obviarse la última imagen que había trascendido de Sauras. Y es que el invitado ha sido protagonista de la portada del último número de Men's Health.

"Creo que deberíamos compartir con todo el mundo que estás más definido que una tele de 8K", comentó el presentador del formato de 7yAcción, añadiendo: "En esa postura, te tendría que salir un poco de barriga, ¿eh?".

"Y dices que no estabas en tu mejor forma, ¿no?", preguntó, incrédulo Motos. Sauras lo corroboraba: "No, no estaba en mi mejor forma. Tú también has hecho esto y sabes cómo se hace". "Cuéntale a la gente lo de los dos últimos días, cuando dejas de beber agua", le pidió el valenciano.

"Es que eso lleva un trabajo. No quiero quitarme mérito, porque me he esforzado muchísimo. Voy todos los días al gimnasio, me lo curro bastante. Hay bastante trabajo detrás", remarcaba el invitado de este lunes, 8 de diciembre.

Pablo Motos, Salva Reina y Alejo Sauras, en 'El Hormiguero'. Atresmedia Televisión

Sin embargo, 2025 ha sido un año frenético para el balear en el ámbito laboral y esto le ha dificultado llevar un estilo de vida saludable. "He tenido un buen año, llevaba tres proyectos seguidos. Estaba en el tercero y no podía ir al gimnasio tanto como quería. O no podía comer todo lo bien que quería".

"No tienes por qué hacerlo, pero hay pequeños trucos. Uno de ellos es estar varios días sin comer hidratos de carbono. Nada. Y luego estar un día o dos sin beber agua. Cero. Y es lo peor, porque puedes estar sin comer. Pero, sin beber, no", aseguró Alejo.

"Juegas un poco al límite. Recuerdo estar haciendo las fotos y no tener hambre, pero sí quería enjuagarme un poco la boca para sentir que había agua en mi cuerpo", reveló el actor de la tercera tanda de Atasco.

Según Alejo Sauras, la falta de agua "hace que te seques", por lo que "la piel se pega al músculo". Por eso, visualmente, "da la sensación" de tener un cuerpo fibroso.