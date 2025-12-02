El pulso por la audiencia de 'La isla de las tentaciones' a Pablo Motos y Broncano: máxima igualdad en el access

Sandra Barneda, junto a Pablo Motos y Broncano en un montaje de BLUPER.

La isla de las tentaciones ha vuelto a demostrar que es el único programa del horario estelar de Telecinco que tiene tirón.

El programa de Cuarzo está cumpliendo todas las expectativas con su novena edición. La isla de las tentaciones no solo lideró el prime time este lunes, 1 de diciembre, sino que puede presumir de plantar cara con Pablo Motos y David Broncano.

El formato de Sandra Barneda marcó un 11,8% (1.548.000 espectadores) en su primer tramo, a solo un suspiro de los dos titanes del access.

El Hormiguero (12,2% y 1.607.000) y La Revuelta (12,1% y 1.609.000) vivieron su duelo más ajustado de la temporada, firmando un empate técnico. Motos recibió la visita de Javier Veiga y Guillermo Francella, mientras que Broncano entrevistó a Luis Tosar y a la cantante Jeanette.

La igualdad es aún mayor si analizamos la franja de coincidencia. En la foto finish gana Broncano: La revuelta (12,33%), El Hormiguero (12,13%) y La isla de las tentaciones (12,08%).

IM-PRESIONANTE comienzo de diciembre para #LaIslaDeLasTentaciones13 arrasando en su franja de emisión con un 16.1% de cuota, 1.351.000, 2.414.000 espectadores únicos y 56% de FIDELIDAD



🏝️ +6.6 puntos que la 2ª cadena



🐍 25.5% en el TC#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/vYjTB67mLz — Dos30' (@Dos30TV) December 2, 2025

🐜 @El_Hormiguero alcanza un 12.2% de share y congrega una media de 1.607.000 espectadores en @antena3com



🐜 Más de 4 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/dCFpNve0x9 — Dos30' (@Dos30TV) December 2, 2025

#LaRevueltaTVE en el access de @la1_tve alcanza un 12.1% de share y congrega una media de 1.609.000 espectadores



⚡️ Más de 3.9 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/u3FBmgciAR — Dos30' (@Dos30TV) December 2, 2025

Como decíamos antes, La isla de las tentaciones no dio opción a sus rivales en prime time. Se impuso a Ena, la serie de TVE sobre la reina Victoria Eugenia, que baja cuatro puntos (12,6%) en su segundo episodio.

Cerraron la noche Renacer en Antena 3 (9%), El Taquillazo de laSexta (7,1%) y El blockbuster de Cuatro (5,2%).

Récords para Vallés y 'Pasapalabra'

Las audiencias de este lunes, 1 de diciembre, dejan un nuevo récord para Vicente Vallés. Sus noticias en Antena 3 firmó un 20,7% de share y 2.580.000 espectadores. Es el informativo más visto de la temporada.

Antes, Pasapalabra carbura con un bote que está a punto de caer. El concurso que pilota Roberto Leal destaca con un 21,1% En número de espectadores, con 2.280.000, es el programa más visto desde el bote de Óscar Díaz el 15 de mayo de 2024.

¡WOW! MÁXIMO de @A3Noticias con Vicente Vallés al registrar un 20.7% de share y una media de 2.582.000 espectadores



📰 SU PROGRAMA + VISTO DEL AÑO



📰 LÍDER y LO + VISTO DEL DÍA EN TV



📰 Más de 3.8 millones de espectadores conectaron en algún momento#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/1Goddbdt8h — Dos30' (@Dos30TV) December 2, 2025

Comienza la semana y el mes #ElProgramaDeAR subiendo a su 2º MEJOR DATO DE TEMPORADA con un 14.8% de cuota, 371.000 y 1.647.000 espectadores únicos



➡️ +43.1% de plusvalías con la cuota de #T5



➡️ Líder de las cadenas comerciales#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/yE4r1wCDJv — Dos30' (@Dos30TV) December 2, 2025

En las mañanas, El programa de Ana Rosa vuelve a sacar músculo para anotarse el segundo mejor dato de la temporada (14,8%). El matinal se queda a solo una décima de su récord, logrado el 29 de septiembre.

No obstante, TVE tiene el control de las mañanas con Silvia Intxaurrondo (18,8%) y Javier Ruiz (17,5%). Susanna Griso y Espejo Público se quedan con un 14,5% en Antena 3.

Por último, también es de justicia destacar los buenos datos que día tras día firma Sueños de libertad. La serie es dueña y señora de la sobremesa, y este lunes consiguió un gran 14,7%.