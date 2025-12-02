Cambios en las tardes de La 1: así se verán alteradas las emisiones de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje' este viernes

La parrilla de TVE vuelve a sufrir modificaciones. En concreto, este viernes 5 de diciembre, los responsables de la Corporación han decidido suprimir los capítulos de sus series diarias, La Promesa y Valle Salvaje, para emitir el sorteo del Mundial de fútbol 2026.

Hace unos meses, la televisión pública anunció que se hacía con los derechos del campeonato, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México tras llegar a un acuerdo con la FIFA. El Mundial se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio.

El sorteo se celebrará en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts, en Washington D.C. (Estados Unidos) a partir de las 18:00 horas en España, que es el horario habitual en el que la cadena pública emite las series producidas por Bambú.

Aunque la Corporación todavía no lo ha oficializado, lo más probable es que reajuste la duración de Directo al grano, el programa de Marta Flich y Gonzalo Miró, como ocurrió con el funeral de Estado por las víctimas de la dana de Valencia.

Una vez completado el sorteo, Jesús Cintora cogerá el testigo con Malas lenguas en La 1.

Por lo tanto, y ante la cancelación de La Promesa y Valle Salvaje el viernes, La 1 no volverá a emitir capítulos nuevos hasta el próximo martes 10, pues el lunes 9 es festivo nacional por el Día de la Inmaculada.

Hay que recordar que este martes, 2 de diciembre, tampoco se emitirá La Promesa por la emisión del partido de vuelta de la Nations League femenina entre España y Alemania.

Imagen del capítulo 727 de 'La Promesa'.

En lo estrictamente deportivo, España partirá desde el bombo 1, el de los favoritos. En él se encuentran selecciones que aspiran al título. Son Argentina, Francia, Brasil, Portugal, Inglaterra, Países Bajos, Bélgica y Alemania, además de los tres anfitriones, Estados Unidos, México y Canadá.

El Mundial 2026 será el primero en toda la historia en el que participarán un total de 48 selecciones, que se distribuirán en 12 grupos de 4 equipos.

'La Promesa' y su salto temporal

Por otro lado, La Promesa se prepara para un importante cambio narrativo para mantener el interés de la audiencia. La exitosa serie sufrirá un salto temporal próximamente.

Así lo confirmó Ana María Bordas, directora de producción de contenidos de TVE, en su visita a RTVE Responde este fin de semana. La directiva adelantó que La Promesa iniciará un giro argumental de calado que reordenará, sobre todo, el destino de sus villanos.

"Habrá un pequeño salto temporal en el que veremos cómo los villanos empiezan a pagar las cosas que han hecho", dijo la directiva.

De esta forma, la televisión pública mantiene intacta su confianza en la serie que trajo de vuelta el culebrón clásico a sus sobremesas. De hecho, el salto temporal hará que el público tenga un mayor interés por las tramas.

Avances 'La Promesa'

- Capítulo 728 (miércoles 3)

Ángela confiesa a Martina su desesperación ante la inminente boda, mientras Martina sigue lidiando con las tensiones entre Jacobo y Adriano, que estallan en una dura discusión agravada por Leocadia. Curro revela a Manuel su amor por Ángela y su enfrentamiento con Lorenzo, logrando su apoyo para impedir la boda, lo que provoca un nuevo encontronazo.

María Fernández se incomoda con la llegada de Carlo, el padre del hijo que espera, pero Samuel la anima a hablar con él. Teresa advierte a las doncellas del aumento de trabajo y recibe la negativa de Cristóbal a ofrecerles una compensación, aunque libera a Lope para colaborar en el menú de la boda.

Imagen del capítulo 729 de 'La Promesa'.

Petra investiga junto a Lope y Vera quién está detrás del plagio de las recetas, sin obtener todavía resultados. Manuel pide a Enora que se centre en investigar a don Lisandro y no en mejorar el motor. Sin embargo, Enora persuade a Toño para que la apoye a espaldas de Manuel.

- Capítulo 729 (jueves 4)

Las investigaciones de Petra no tardan en dar frutos, pero el ladrón de recetas trata de convencerla para que no lo delate. ¿Lo conseguirá? Samuel y María Fernández se ven obligados a reprender a Carlo por prestarle demasiada atención a las doncellas.

En vez de investigar para Manuel, Enora y Toño trabajan en secreto en un nuevo motor que promete ser mucho mejor que el anterior. Adriano pide a Leocadia hablar personalmente con el detective que ella contrató para buscar a Catalina.

Teresa informa al servicio de que no habrá libranzas ni gratificación, lo que desemboca en las protestas de Petra.